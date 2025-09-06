Ticari Taksi Aydınlatma Direğine Çarptı

KAZA DETAYLARI

Zonguldak’ın Alaplı Plajlar mevkiinde, sürücü direksiyon hakimiyetini kaybedince ticari taksi bir aydınlatma direğine çarptı. Bu kaza sonucunda sürücünün yaralandığı öğrenildi. Kaza, saat 12.00 civarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Alaplı’dan Akçakoca yönüne doğru seyir halinde olan İsmail K. yönetimindeki 67 T 5016 plakalı otomobil, kaygan olan yolda hakimiyet kaybı yaşadı ve yoldan çıkarak orta refüjde bulunan aydınlatma direğine vurdu.

Çarpmanın etkisiyle otomobil savrularak çalılarla durabildi. Kazada ticari taksinin yolcusundan biri olan Selin A. yaralandı. Olayı gören çevredeki vatandaşlar durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbarın ardından bölgeye sağlık ve Jandarma ekipleri yönlendirildi. Yaralılar, olay yerine ulaşan sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

KAZANIN SONRASI VE İNCELEME

Kazaya karışan ticari taksi, çekici yardımıyla bulundukları yerden kaldırıldı. Olayla ilgili olarak inceleme başlatıldığı belirtildi. Zonguldak’ta meydana gelen bu kaza, yerel halk arasında endişeye sebep oldu ve benzer kazaların önlenmesine yönelik tedbirlerin alınması gerektiği vurgulandı.