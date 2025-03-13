Ticari Taksiden Uyuşturucu Çıktı: 1 Gözaltı

YOL KONTROLÜNDE UYUŞTURUCU ELE GEÇİRİLDİ

Kırıkkale’nin Yahşihan ilçesinde gerçekleştirilen yol kontrol noktasında, ticari bir takside yapılan aramada uyuşturucu madde bulundu. Bu operasyon sırasında bir şüpheli gözaltına alındı.

JANDARMA OPERASYONUNU GERÇEKLEŞTİRDİ

Kırıkkale İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu madde ticaretiyle mücadele amacıyla yürüttükleri istihbari çalışmalar sonucunda Yahşihan ilçesinde bir operasyon gerçekleştirdi. Yol kontrol noktasında durdurulan ticari takside yapılan aramada 35 gram sentetik kannabinoid ve 8 gram metamfetamin ele geçirildi. Bu operasyonda gözaltına alınan S.S. (37) isimli şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.