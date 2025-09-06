Tice, Şam’da 4. Tümen’de Tutuluyor

SURİYE’DE KAYIP GAZETECİ AUSTIN TİCE’IN DURUMU

2012 yılında Suriye’de devrik Beşşar Esed rejimi tarafından alıkonulan ve akıbeti hala bilinmeyen Amerikalı gazeteci Austin Tice’ın, Şam’da tutulduğu yerle ilgili yeni bilgilere ulaşılmış durumda. Suriye iç savaşının başlangıcında sahadaki gelişmeleri takip etmek amacıyla bu ülkeye giden Tice, Ağustos 2012’de Şam kırsalında devrik rejim unsurlarınca alındı ve o tarihten bu yana ondan haber alınamadı.

ABD YÖNETİMİ ÇAĞRILARINI SÜRDÜRÜYOR

ABD yönetimi ve uluslararası basın kuruluşları, yıllar boyunca Tice’ın serbest bırakılması için çağrılarda bulunuyor. Fakat devrik rejim güçleri, Tice’ın kendileri tarafından tutulmadığını ve nerede olduğuna dair bilgileri olmadığını öne sürüyor. AA muhabirlerinin Suriyeli güvenlik güçlerinden aldığı bilgiye göre, Tice, Şam’daki rejime bağlı 4. Tümen’e ait bir karargâh içerisinde, Kasyun Dağı’nın kuzeybatısında tek kişilik hücrede tutuluyor.

GÖRÜNTÜLERDE TUTULDUĞU YERİN İÇERİĞİ GÖRÜŞTÜ

Bu karargâh, devrik rejim lideri Beşşar Esed’in kardeşi Mahir Esed’in kontrolünde bulunan 4. Tümen’in özel güvenlik bölgesinde yer alıyor. AA’nın çektiği görüntüler, Tice’ın tutulduğu yerin kulübeye benzeyen tek kişilik hücre olduğunu gözler önüne seriyor.