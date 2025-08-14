TİDKONSEY Ortak Bildiri Yayınladı

Türkiye İlahiyat ve İslami İlimler Fakülteleri Dekanlar Konseyi’nden ortak bildiri

Türkiye İlahiyat ve İslami İlimler Fakülteleri Dekanlar Konseyi, Filistin’e yönelik İsrail’in uyguladığı işgal ve soykırım politikalarını kınayan ortak bir bildiri yayımladı. TİDKONSEY, “Gazze’deki Soykırım, Sürgün Planları ve Yardım Engellerine Karşı Ortak Çağrı” başlıklı basın açıklamasında, İsrail’in Filistin’e yönelik saldırılarına sert bir tepki gösterdi.

Deklarasyon Başkanından çağrı

Türkiye İlahiyat ve İslami İlimler Fakülteleri Dekanlar Konseyi Başkanı Prof. Dr. Şehmus Demir, soykırım, sürgün ve yardım engellemelerine karşı hem ulusal hem de uluslararası düzeyde çağrıda bulundu. Konsey’in yaptığı yazılı açıklamada, “İnsanlığın ortak vicdanı, temel hak ve özgürlükleri savunma sorumluluğunu her şartta yerine getirmeyi gerektirir. Türkiye İlahiyat ve İslami İlimler Fakülteleri Dekanlar Konseyi olarak, 7 Ekim 2023’ten bu yana İsrail’in Gazze’de yürüttüğü ve iki yıla yakın süredir devam eden soykırımı, katliamları ve insanlık dışı sürgün planlarını şiddetle reddediyor, lanetliyor ve insanlık suçu olarak mahkum ediyoruz” sözlerine yer verildi.

İnsani yardımlar ve hukuki zorunluluk

Açıklamada, “İsrail’in uyguladığı bu vahşet on binlerce masum çocuğun, kadının ve sivilin hayatına mal olmuş, yüz binlercesini yaralamış ve milyonlarcasını evsiz, yurtsuz bırakmıştır. Gıda, ilaç ve suyun dahi Gazze’ye girişine izin verilmemesi; hastanelerin, okulların, ibadethanelerin ve sivil yerleşim yerlerinin hedef alınması, uluslararası hukukun ve insanlık onurunun açıkça ihlalidir.” ifadesiyle birlikte, insani yardımların önündeki engellerin kaldırılması gerektiği vurgulandı.

Mazlumun yanında olma vurgusu

Konsey, özellikle son dönemde Gazze halkının topraklarından zorla çıkarılma girişimlerinin, tarihin tanık olduğu en büyük insani trajedilerden birine yol açabileceğini belirtti. “Bu, yalnızca bir savaş suçu değil; aynı zamanda insanlığa karşı işlenmiş bir cürümdür. İlahiyat ve İslami İlimler camiası olarak her tür zulmün karşısında durmak, mazlumun yanında olmak ve barışı savunmak temel görevimizdir.” denildi. Ayrıca, tüm insanlık, akan kanı durdurmaya ve adaletin sağlanmasına katkı vermeye davet edildi.

Konsey, “Gazze halkının haklı direnişinin yanında olduğumuzu ve bu insanlık suçlarının hesabı sorulana kadar konunun takipçisi olacağımızı kamuoyuna saygıyla ilan ederiz.” ifadeleriyle bildiriyi tamamladı.