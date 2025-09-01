TİGAD, Basın Özgürlüğü İçin Mücadele Ediyor

GEÇGEL’İN AÇIKLAMASI

Türkiye İnternet Gazeteciliği Derneği Genel Başkanı Okan Geçgel, Nevşehir İl Temsilcisi, Yönetim Kurulu Üyesi ve CT Haber Genel Yayın Yönetmeni Can Taşkın’ın tutuklanmasıyla ilgili bir açıklama yaptı. Geçgel’in belirttiği gibi, “Türkiye İnternet Gazeteciliği Derneği (TİGAD) olarak üzülerek ifade ediyoruz ki; Nevşehir İl Temsilcimiz, Yönetim Kurulu Üyemiz ve CT Haber Genel Yayın Yönetmeni Can Taşkın, yazdığı bir yazı nedeniyle tutuklanmıştır.”

ÖZGÜR BASIN KAVRAMI

Geçgel, “Bugün ülkemizde ‘özgür basın’ kavramı ne yazık ki sadece lügatlerde kalmış, uygulamada ise basın mensuplarının kalemi susturulmak istenmiştir” diyerek durumu eleştirdi. Basın özgürlüğünün demokrasinin, ifade özgürlüğünün ve halkın doğru bilgi alma hakkının temeli olduğunu vurguladı. Gazetecilerin kamuoyunu bilgilendirme sorumluluğu olduğuna dikkat çeken Geçgel, “Can Taşkın’ın kaleme aldığı bir yazı, tutuklamayı gerektirmeyen bir içerikte olmasına rağmen kendisine uygulanan bu ağır yaptırım, akılla ve hukukla izah edilecek bir durum değildir” şeklinde konuştu.

HUKUKSUZ UYGULAMALARLA MÜCADELE

Açıklamalarında, “Susturulmaya çalışılan bir gazeteci değil, gerçeklerin ta kendisidir” diyen Geçgel, Can Taşkın’a benzer bir durumun gelecekte başka gazetecilere veya vatandaşlara da olabileceğini ifade etti. Bu sebeble, hukuksuz uygulamalara karşı ses yükseltmenin gerekliliğini vurguladı. TİGAD olarak basın özgürlüğünün, bireysel bir hak olmanın ötesinde toplumun ortak değeri olduğunu dile getirdi. “Gazetecilerin yazılarından ötürü cezaevine konulması, yalnızca basını susturmak değil, halkın haber alma hakkını da gasp etmektir” açıklamasını yaptı.

ADALETİN ÜSTÜNLÜĞÜNE GÜVEN

Son olarak, Geçgel, “Adaletin ve hukukun üstünlüğüne güveniyoruz. Can Taşkın’ın en kısa sürede özgürlüğüne kavuşmasını ve basın özgürlüğü önündeki bu kara lekenin ortadan kaldırılmasını temenni ediyoruz” diyerek sözlerini tamamladı. Kamuoyuna saygıyla duyurularak açıklaması sonlandırıldı.