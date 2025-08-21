TİGEM, 58 Tay Satışı Yaptı

GENEL SATIŞ BİLGİLERİ

TİGEM, gerçekleştirdiği ihale ile 58 tayın satışından 25 milyon 225 bin lira gelir sağladı. Karacabey Tarım İşletmesi Müdürlüğü’nde düzenlenen bu ihalede, toplamda 69 adet Arap koşu tayı açık artırma yöntemiyle satışa sunuldu.

EN YÜKSEK FİYATLI TAYLAR

İhalede en yüksek fiyatla satılan tay “Zergüzüm Tay” adlı erkek tay oldu ve e-satış yöntemiyle 1 milyon 370 bin liraya yeni sahibini buldu. Bu tayı 1 milyon 320 bin lira bedelle “Güneşçeker” adlı dişi tay ve 1 milyon 190 bin lira ile “Kestel Yiğidi” adlı erkek tay izledi.

SATIŞIN SONUÇLARI

Toplamda 69 taydan 58’i satılırken, bu süreçte 11 tay alıcı bulamadı. Gerçekleşen satışlar sonucunda, toplam gelir 25 milyon 225 bin lira olarak kaydedildi.