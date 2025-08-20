TİHEK Başkanı Altun’un İsteği Reddedildi

IDDIANIN YALANLANDIĞI AÇIKLANDI

Bazı basın organlarında, “Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu (TİHEK) Başkanı Fahrettin Altun’un ilgili bakanlıklardan 15 adet minibüs talebinin reddedildiği” yönünde haberler yer aldı. Bu iddialar, Altun’un avukatı Sezgin Tunç tarafından kesin bir dille yalanlandı. Tunç, sosyal medya üzerinden paylaşım yaparak, “Müvekkilim sayın Fahrettin Altun’un ne bakanlıklardan 15 adet minibüs gibi bir talebi ne de reddedilen bir talebi mevcuttur.” şeklinde açıklamada bulundu.

HUKUKİ YOLLARA BAŞVURULACAK

Avukat Tunç, açıklamasında bu iddianın ciddiyetten uzak olduğunu belirterek, “Bir gazete ve haber sitesinde iddia edildiği gibi TİHEK Başkanı müvekkilim sayın Fahrettin Altun’un ne bakanlıklardan 15 adet minibüs gibi bir talebi ne de reddedilen bir talebi mevcuttur. ’15 adet minibüs’ gibi ilk bakışta bile anlaşılacak bir yalanı kulis kisvesiyle yazmanın gazetecilik mesleğiyle bağdaşır bir yanı yoktur ve ciddiyetten tamamen uzaktır.” dedi. Bu kapsamda, Altun hakkında bu tür haberleri yapan mecralara karşı hukuki işlemlere başvurulacağı ifade edildi.

ATAMA GEÇEN AY GERÇEKLEŞTİ

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı olarak görev yapan Fahrettin Altun, geçtiğimiz ay Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla Resmi Gazete’de yayımlanan kararname ile TİHEK Başkanlığı’na atanmıştı. Altun’dan boşalan İletişim Başkanlığı koltuğuna ise Dışişleri Bakan Yardımcısı Burhanettin Duran’ın getirildiği bildirildi.