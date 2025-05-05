TİHEK Başkanı Kılıç, Ayrımcılıklarla Mücadele Niteliklerini Vurguladı

ENGELLİLİK VE CİNSİYET TEMELİNDE AYRIMCILIKLA MÜCADELE

Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu (TİHEK) Başkanı Muharrem Kılıç, “Engellilik temelinde, cinsiyet temelinde yapılan tüm ayrımcılıklar, kurumumuzun bireysel başvuru yoluyla incelemesinde, değerlendirmesinde ve idari yaptırım da uygulamak suretiyle, para cezası uygulamak suretiyle ciddi şekilde kurumsal anlamda takibimizde.” ifadesini kullandı. Kılıç, 31’inci İl İnsan Hakları İstişare Toplantısı’nda, insan hakları, eşitlik ve ayrımcılıkla mücadele konularında toplumda farkındalık artırmayı hedeflediklerini belirtti. TİHEK’in insan haklarının korunması ve geliştirilmesi çerçevesinde hak ve özgürlüklerin ihlalinin önüne geçme noktasında önemli bir kurumsal görev üstlendiğini dile getiren Kılıç, “Özellikle insan haklarının korunması çerçevesinde eğitim faaliyetleri gerçekleştirmek suretiyle toplumun birçok katmanında, birçok temsilcisinin yer aldığı düzlemde de farkındalık artırıcı faaliyetleri gerçekleştiriyoruz.” şeklinde konuştu.

AYRIMCILIĞIN ÖNLENMESİNE YÖNELİK ÇALIŞMALARA DEVAM

Kılıç, 2016’dan bu yana her türlü ayrımcılığı önlemek için yoğun bir çalışma içinde olduklarını aktararak, “Ayrımcılıkla mücadele noktasında kurumumuza yapılan başvurularda, engellilik temelinde, cinsiyet temelinde yapılan tüm ayrımcılıklar, kurumumuzun bireysel başvuru yoluyla incelemesinde, değerlendirmesinde ve idari yaptırım da uygulamak suretiyle, para cezası uygulamak suretiyle ciddi şekilde kurumsal anlamda takibimizde.” dedi. Koruma altındaki kişilerin bulunduğu, yaşlı ve hasta bakım evleri ile cezaevlerine yönelik denetimler gerçekleştirdiklerini de sözlerine ekledi. Kılıç, “Görece yeni bir kurumsal yapılanma modeli ama insan hakları külliyatı, tarihi itibarıyla baktığımızda sahip olduğumuz tarihsel müktesebat ve birikim, bu noktada raporlamalar gerçekleştiriyoruz.” şeklinde görüş belirtti. Ayrıca, TİHEK ile Konya Büyükşehir Belediyesi arasında insan hakları ve eşitlik temelinde işbirliği sağlamak amacıyla protokol imzaladıklarını duyurdu.

DEVLETİN TEMEL GÖREVİ: İNSANI YAŞATMAK

Konya Valisi İbrahim Akın, konuşmasında devletin toplumun her kesimine eşit mesafede durarak, insanlık onurunu esas alan bir yaklaşımla hareket ettiğini ifade etti. Bu yaklaşımı korumanın ve gelecek nesillere aktarmanın kendi görevleri arasında olduğunu belirten Akın, “Devletimizin temel görevi, insanı yaşatmak, insanın sorumluluğu ise hakkı gözetmektir. İşte bu toplantılar, eksiklikleri duymak, sorunları anlamak ve çözüm geliştirmek için büyük bir imkandır.” dedi. Ayrıca, devletin “İnsanı yaşat ki devlet yaşasın.” düsturuyla doğuştan gelen hakların korunmasını sağladığını, hiçbir vatandaşın yalnız bırakılmaması için kararlılıkla çalıştığını vurguladı. Kadına yönelik şiddetle mücadele ve çocuk güvenliği için de birçok alanda sistematik adımlar atıldığını aktardı.

TOPLANTIDA KATILIMCI GÖRÜŞLERİ DİNLENDİ

Kılıç, TİHEK’in katılımcılardan gelen soruları yanıtladığı toplantıda, çeşitli kamu kurumlarından temsilciler, akademisyenler ve ilgililerin yer aldığını belirtti. Etkinlik, insan hakları konusunda dikkate değer bir diyalog ortamı sağladı.