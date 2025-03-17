TİHEK’ten Otele Ayrımcılık Cezası

Adana’da yaşayan M.E.L., erkek kuzeniyle tatil planı yaparak Alanya’daki bir otelin internet sitesi üzerinden rezervasyon gerçekleştirdi. Daha sonra otel yetkilileri M.E.L.’yi arayarak, tesisteki erkek sayısının fazla olacağı gerekçesiyle konaklayamayacaklarını belirtti ve rezervasyonu iptal ettiklerini bildirdi. Alanya’ya gitmek üzere hazırlanan M.E.L., maddi ve manevi zarar gördüğünü belirterek TİHEK’e başvurdu. TİHEK, otelin ayrımcılık yasağını ihlal ettiğine karar vererek işletmeye 141 bin 934 lira idari para cezası uyguladı.

DEĞERLENDİRMELER

Müvekkilinin cinsiyetçi bir muameleye maruz kaldığını ifade eden Avukat Senar Furkan Başak, “Müvekkilim, kuzeniyle birlikte Alanya’da tatil yapmak için otelin resmi internet sayfasından rezervasyon yaptı. Ücreti ödedikten sonra otelin çağrı merkeziyle görüşerek herhangi bir sorun olup olmadığını sordu. Kendisine bir problem olmadığı söylendi. Bunun üzerine iş yerinden izin alarak uçak biletlerini satın aldı. Ancak otel, birkaç gün sonra müvekkilimle iletişime geçerek iki erkeğin otelde konaklamasına izin verilmediğini bildirdi ve rezervasyonu iptal etti. Müvekkilim, yaşadığı mağduriyeti gidermek için otelle tekrar iletişime geçti. Uçak bileti, izin günleri ve diğer masrafların boşa gitmesi nedeniyle zararının karşılanmasını talep etti. Ancak otel bu konuda hiçbir adım atmadı” dedi.

TİHEK’E YAPILAN BAŞVURU

Yaşanan mağduriyet sonrasında TİHEK’e başvurduklarını aktaran Avukat Başak, “Kurum, otelin 6701 sayılı kanunda yer alan ayrımcılık yasağını açık bir şekilde ihlal ettiğine karar verdi ve işletmeye 141 bin 934 lira idari para cezası uyguladı. Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi, İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi ve Türkiye Cumhuriyeti Anayasası’ndaki eşitlik ilkesine açıkça aykırı. İki kadın aynı otelde konaklayabilirken, sadece erkek oldukları için iki erkeğin bu haktan mahrum bırakılması açık bir cinsiyet ayrımcılığıdır” ifadelerini kullandı.

CİNSİYET AYRIMCILIĞI

Otelin eğlence mekanı mantığıyla hareket ettiğini belirten Avukat Başak, “Ne yazık ki günümüzde birçok otelde benzer uygulamalar devam ediyor. Otel, bazı eğlence mekanlarında görülen ‘Damsız girilmez’ anlayışıyla hareket etmiş. Ancak bu yaklaşım, hukuk önünde kabul edilemez. Bu karar, emsal niteliğindedir. Umarız bu tür ayrımcı uygulamalar son bulur. Antalya’da erkek erkeğe tatil yapmak ne yazık ki kısıtlı bir hal aldı” şeklinde konuştu.