Tijdana Radonjic’in Feci Ölüme Düşüşü

TRAGİK KAZA VE GENÇ FENOMENİN HAYATINI KAYBETMESİ

Sırbistan’ın Novi Sad kentinden 19 yaşındaki sosyal medya fenomeni Tijana Radonjic, 28 Mayıs 2025 tarihinde Karadağ’ın ünlü tatil beldesi Budva’da acı bir olay sonucu hayatını kaybetti. TikTok ve Instagram’da büyük bir izleyici kitlesine sahip olan Radonjic, parasailing (deniz paraşütü) aktivitesi sırasında yaklaşık 50 metre yükseklikteki Adriyatik Denizi’ne düştü. Olay, Budva’nın Bečići sahilinde, Radonjic’in bir parasailing firmasının tanıtım videosu çekmek için havalandığı esnada meydana geldi. Tanıkların ifadelerine göre, Radonjic, uçuş sırasında güvenlik kemerini ve can yeleğini çıkarmaya çalıştı. Yerel medya kuruluşu Republika, genç fenomenin “Beni indirin! Beni indirin!” ve “Yardım edin!” şeklinde bağırdığını duyurdu. Panik içinde kemerlerini çözmeye çalıştığı bu anlar, kaza için kullanılan kameralar tarafından kaydedildi. Görüntülerde, Radonjic’in kemerlerini çözdükten sonra koltuktan kayarak ters düştüğü görülüyor. Olayın ardından acil servis ekipleri hızla müdahale etti fakat Radonjic’in denizden çıkardığında yaşamını yitirdiği tespit edildi.

AİLEDEN TEPKİ VE İDDİALARIN KINANMASI

Bazı yerel kaynaklar, Radonjic’in viral bir sosyal medya videosu çekmek amacıyla kemerlerini kasıtlı olarak açtığını öne sürdü. Ancak bu iddialar, Radonjic’in ailesi tarafından sert bir biçimde reddedildi. Aileden bir birey sosyal medyada, “Sen genç hayatını kurtarmak için cesurca mücadele ettin, ama ne yazık ki başaramadın” sözlerini paylaştı. Bunun yanı sıra, Tijana’nın intihar etmiş olabileceği yönündeki spekülasyonlar da yalanlandı. Radonjic’in teyzesi, sosyal medyada duygusal bir veda mesajı yayınlayarak, “Bikinilerimizi seçiyor, kahve içeceğimiz yerleri planlıyor olmalıydık. Mezuniyetini kutlamalıydık, seni uğurlamamalıydık. Kahkahanı hâlâ duyuyorum.” ifadelerini kullandı.

ŞİRKETTEN RESMİ AÇIKLAMA

Parasailing faaliyetini düzenleyen Budva MK şirketinin sahibi Mirko Krdžić, olayla ilgili duyduğu üzüntüyü dile getirdi. Krdžić, “Hepimiz şoktayız. Tijana uçuş öncesi keyifliydi, korku belirtisi göstermedi. Eğitim aldı, ancak ne yazık ki bu trajedi yaşandı. Tüm ekipmanların teknik incelemesi yapılıyor, otopsi sonuçlarını bekliyoruz.” dedi. Ayrıca, Krdžić, Radonjic’in sahildeki şirket temsilcisi tarafından ücretsiz bir uçuş teklifi ile çekime dahil edildiğini de doğruladı. Şirket, tanıtım videosunun yaz turizm sezonundaki işlerini artırmayı hedeflediğini belirtti.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Karadağ’ın Kotor Temel Devlet Savcılığı, kazanın nedenini belirlemek amacıyla kapsamlı bir soruşturma başlattı. Soruşturmanın kapsamına ekipmanların teknik durumu, güvenlik protokolleri ve Radonjic’in ruhsal durumu da dahil ediliyor.