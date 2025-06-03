TİKA, Acapulco Okulunun Çatısını Yeniledi

TİKA’DAN ACAPULCO’YA DESTEK

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Meksika’nın Acapulco şehrini etkileyen Otis Kasırgası’nın ardından, Sor Juana Ines de la Cruz Ortaokulu’nun ana çatısını onardı. TİKA’nın yaptığı açıklamaya göre, 2023 yılında yüz binlerce kişiyi etkileyen ve birçok kamu binası ile konutta önemli hasar yaratan kasırganın ardından Acapulco, yeniden yapılanma sürecine girdi.

YENİLENME ÇALIŞMALARI DEVAM EDİYOR

TİKA Başkanı Serkan Kayalar, Meksika’ya gerçekleştirdiği ziyarette Acapulco’da bir okul ve parkın yenilenmesi için gerekli çalışmaların başlatıldığını belirtti. Kayalar, Meksika’nın Şubat 2023 depremi sonrası Türkiye’ye gönderdiği arama kurtarma ekiplerine ve 300 tondan fazla insani yardıma işaret ederek, “Türkiye de Meksika’nın yanındadır” şeklinde konuştu. TİKA Meksika Program Koordinasyon Ofisi, Acapulco Belediyesi ve Meksika Dışişleri Bakanlığı’nın belirlediği önceliklere göre seçilen okulun merkez çatısını yenileyerek önemli bir adım attı.

AÇILIŞ TÖRENİ GERÇEKLEŞTİ

Projenin açılış töreni, Türkiye’nin Meksika Büyükelçisi Murat Salim Esenli, Acapulco Belediye Başkanı Abelina Lopez Rodriguez, TİKA Meksika Koordinatörü Fatih Abdi Çetin, Meksika Eğitim Bakanlığı yetkilileri, yerel halk ve öğrencilerin katılımıyla yapıldı. Büyükelçi Esenli, Türkiye ile Meksika arasındaki dostane ilişkilerin her geçen gün güçlendiğini vurgulayarak, TİKA’nın eğitim alanındaki projeleri ile gençlere yönelik yatırımlarının önemine değindi ve yerel yetkililerle okul topluluğuna teşekkür etti.

TÜRKİYE’NİN DESTEKLERİ SÜRÜYOR

2017 yılında Meksika’nın Oaxaca eyaletinde meydana gelen depremin ardından TİKA, El Espinal Türkiye-Meksika Dostluk Hastanesini inşa etmişti. TİKA, Latin Amerika ve Karayipler bölgesindeki birçok ülkeye afet sonrası yardım ederek Türkiye’nin bölgedeki müttefiklik ilişkilerini geliştirmeye devam ediyor.