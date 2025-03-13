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TİKA, Anbar’daki Mültecilere Gıda Kolisi Dağıttı

MÜLTECİ AİLELERE GIDA YARDIMI

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Anbar vilayeti Amiriye es-Sumud ilçesindeki mülteci kamplarında yaşayan 300 aileye gıda kolisi ulaştırdı. Curf es-Sahr ve Avveysat mülteci kamplarındaki gıda kolilerinin teslim töreni, TİKA Irak Koordinatörü Oğuzhan Dinler ile Anbar Amiriye es-Sumud Kaymakamı Dr. Şakir Mahmud Ubeyd’in katılımıyla gerçekleşti.

Kaymakam Ubeyd, törende yaptığı konuşmada, “Yerlerinden edilmiş ailelere Ramazan ayında gıda yardımı sağladıkları için TİKA ve Türk halkına teşekkürlerimizi sunuyoruz.” ifadelerini kullandı. TİKA, aynı zamanda bölgedeki mültecilerin temel ihtiyaçlarını karşılamalarına destek olmanın yanı sıra, yaşam şartlarını iyileştiriyor.

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