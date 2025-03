TİKA’dan Bakü’de Down Sendromlu Sporculara Destek

TİKA’DAN DOWN SENDROMLU SPORCULARA DESTEK

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Azerbaycan’ın başkenti Bakü’de down sendromlu sporcular ve antrenörler için spor kıyafetleri ve malzemeleri desteği sağladı. Bu destek, TİKA ile Azerbaycan Down Sendromlu Sporculara Destek Birliği işbirliği ile gerçekleştirildi. Azerbaycan’da ulusal ve uluslararası atletizm, bocce, masa tenisi müsabakalarına katılan 60 down sendromlu sporcu ve 10 antrenör için gerekli olan spor ekipmanları temin edildi.

SORUMLU KOORDİNATÖRDEN DESTEK AÇIKLAMASI

Spor malzemelerinin teslim töreninde ve down sendromlu sporcuların antrenmanlarında yer alan TİKA Bakü Koordinatörü Hayrettin Özçelik, “TİKA olarak, bu özel sporcularımızın, bu özel çocuklarımızın her zaman yanında olmaya çalışıyoruz. İnanıyorum ki, her müsabakadan ödüllerle dönen özel sporcularımız her iki ülkenin sembollerini üzerinde taşıyan yeni formaları ile daha da büyük başarılara imza atacaklar” şeklinde konuştu.

AZERBAYCAN’DA ULUSLARARASI ORGANİZASYONLAR

Azerbaycan Down Sendromlu Sporculara Destek Birliği Başkanı Elnur Memmedov, her yıl Mart ayında Azerbaycan’da ‘Dünya Down Sendromu Günü’ kapsamında uluslararası spor müsabakaları ve festivaller düzenlediklerini belirtti. Bu yıl özellikle Türk Dünyasından down sendromlu sporcuların yarışmalara katılacağını ve bu sporcuların yeni forma ve kıyafetleri ile mücadele edeceğini ifade eden Memmedov, “TİKA’ya ve Türk halkına teşekkür ediyoruz” dedi.

AİLELERDEN DUYGU DOLU GÖRÜŞLER

Down sendromlu sporcuların aileleri de törende hazır bulundu. Törene katılan ebeveynlerden Günay Hasanova, çocukların gelişiminde sporun önemini vurguladı. Hasanova, “Çocuklarımızın gelişimi için sporun etkisini yakından hissediyoruz. Uğraştıkları spor, katıldıkları müsabakalar onların hem sosyalleşmesine hem de kendilerine bir hedef koymalarına yarıyor. Bu çocuklara olan desteği için Türkiye’ye minnettarız” şeklinde görüş belirtti.