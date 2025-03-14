TİKA’dan Farah’taki 300 Aileye Yardım Paketi

İHTİYAÇ SAHİPLERİNE GIDA YARDIMI

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Ramazan döneminde Afganistan’ın Farah vilayetinde 300 aileye gıda paketi dağıtma faaliyetinde bulundu. TİKA, bu özel ayda Farah vilayeti merkezi ile ilçelerinde gıda paketleri konseri düzenleyerek, il yetimhanesi ve Farah Üniversitesi’nde iftar organizasyonları gerçekleştirdi.

YARDIM PROGRAMI DETAYLARI

TİKA ve Farah Sosyal İşler ve Çalışma Müdürlüğü’nün iş birliğiyle hayata geçirilen yardım programında, Farah ile Şibkuh, Haksefid ve Kale Puştkoh ilçelerinde yaşayan 300 ihtiyaç sahibi aileye gıda paketleri ulaştırıldı. Aileler, temel gıda malzemeleri içeren paketleri teslim alırken, “TİKA’nın desteği bizim için çok değerli” şeklinde duygularını dile getirdiler.

İFTAR ORGANİZASYONLARI

Dağıtımın ardından, Farah Yetimhanesi’nde 150 çocuk ve Farah Üniversitesi’nde eğitim gören 250 öğrenci için iftar sofraları kuruldu. Bu organizasyon, Ramazan’ın bereketini paylaşma amacı taşıyor.