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TİKA’dan Gine’de Tarımsal Destek Projesi

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TİKA’NIN GÜBRE, TOHUM VE TARIM EKİPMANLARI DESTEĞİ

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Gine Cumhuriyeti’nde tarımsal üretimi artırmak ile kullanılmayan arazileri yeniden ekilebilir hale getirmek için gübre, tohum ve tarım ekipmanları desteği sağlıyor. Gine Cumhuriyeti’nde nüfusun büyük bir kısmı tarımla ilgileniyor. Verimliliği artırmak ve atıl durumdaki tarım alanlarını üretime kazandırmak için ülkenin Ulusal Kırsal Kalkınma Programı çerçevesinde 20 yıllık bir plan başlatıldı. Bu plan doğrultusunda, kırsal alanlardaki tarımsal aktivitelerin güçlendirilmesi hedefleniyor.

YEREL ÇİFTÇİLERE DESTEK

Proje çerçevesinde, TİKA ve Gine Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Boke Bölge Müdürlüğü iş birliği içerisinde yerel çiftçilere verimliliği artıracak zirai ekipmanlar, tohum ve gübre temin edildi. Bu proje, hem ülke ekonomisine katkı sağlamak hem de kırsaldaki işsizlik oranını azaltmak için TİKA’nın desteğiyle gerçekleştiriliyor. Ayrıca, yerel çiftçilerin üretim kapasitesinin artırılarak Gine’nin gıda güvenliğine katkıda bulunması amaçlanıyor.

– ANKARA

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