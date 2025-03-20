TİKA’dan İslamabad’da Yetim Çocuklara İftar Programı

TİKA’DAN YETİM ÇOCUKLARA ÖZEL İFTAR PROGRAMI

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Dünya Yetimler Günü dolayısıyla İslamabad’da yetim çocuklara yönelik özel bir iftar etkinliği düzenliyor. Bu program kapsamında, Pakistan Beytülmal ve Al Khidmat Vakfı koruması altındaki toplam 200 çocuk etkinliğe katılıyor.

HEDİYE PAKETLERİ DAĞITILIYOR

Etkinlik süresince, TİKA tarafından hazırlanan hediye paketleri çocuklara ulaştırılıyor. Bu paketler, bayramlık kıyafet ve kırtasiye setlerini içeriyor. Programa, Pakistan Beytülmal yetkilileri, Türkiye’nin çeşitli kurum ve kuruluş temsilcileri ile Türk üniversite öğrencileri de katılım gösteriyor.

DEĞERLİ ÇOCUKLARA MESAJ

Etkinlikte söz alan TİKA İslamabad Koordinatörü Saliha Tuna, Ramazan ayında yardımlaşmanın ve paylaşmanın önemini vurgulayarak, “Bugün yalnızca bir iftar sofrasında buluşmadık; aynı zamanda sevgili çocuklarımıza ne kadar değerli ve özel olduklarını hissettirmek için buradayız. Sevgili çocuklar, sizler geleceğin bilim insanları, öğretmenleri, sanatçıları ve liderleri olacaksınız. Bilin ki, Türkiye’de sizi düşünen, sizin başarınızı görmek isteyen bir dost halk var. Bizler, Türk halkının sizlere olan sevgi ve dostluğunun birer temsilcisi olarak buradayız” dedi.

GIDA YARDIMI DEVAM EDİYOR

Pakistan Beytülmal Genel Müdürü Shaheen Khalid Butt da TİKA’ya uzun süreli iş birliği ve desteği için teşekkür ediyor. Ayrıca, TİKA, Ramazan süresince Pakistan’da toplam 3 bin gıda paketini ihtiyaç sahibi ailelere ulaştırmayı hedefliyor.