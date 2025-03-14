Haberler

TİKA’dan Karadağ’da Ramazan Yardımı

TİKA’DAN RAMAZAN YARDIMLARI

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Ramazan boyunca Karadağ’daki ihtiyaç sahiplerine temel gıda ve hijyen ürünlerinden oluşan gıda paketlerini dağıtıyor. Her yıl Ramazan ayında farklı ülkelere yardım programları sürdüren TİKA, bu yıl Karadağ’da dar gelirli ailelere gıda kolisi ve hijyen ürünleri temin ederek destek olmaya çalışıyor.

DAĞITIMLARINGTONU ŞEHİRLERDE YAPILDI

TİKA ve Karadağ İslam Birliği iş birliğiyle gerçekleştirilen dağıtımlar, Karadağ’ın Plav, Gusinye, Ulçin, Budva, Tivat, Kotor ve Hersek Novi gibi birçok kentine ve ayrıca Karadağ Mülteci Merkezi’ne de ulaştırıldı. TİKA, Ramazan ayındaki yardım faaliyetlerini bin aileye ulaştırmayı hedefliyor.

ÖNEMLİ

Haberler

Bağlıca Köyü Ramazan İftarında Buluştu

Bağlıca Köyü'nde gerçekleştirilen iftar etkinliği, köy halkının bir araya gelerek dayanışma ve kardeşlik duygularını güçlendirdi. Gelecek yıllarda da benzer organizasyonların yapılacağı açıklandı.
Haberler

Rangers-Fenerbahçe Maçı Ada Basınında Yankılandı

Fenerbahçe'nin Rangers'a elenmesi, İskoç medya organlarında geniş yer buldu. Maç sonrası Mourinho'nun hakem eleştirileri ve Jack Butland'ın penaltı başarısı dikkat çekti.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.