TİKA’dan Karadağ’da Ramazan Yardımı

TİKA’DAN RAMAZAN YARDIMLARI

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Ramazan boyunca Karadağ’daki ihtiyaç sahiplerine temel gıda ve hijyen ürünlerinden oluşan gıda paketlerini dağıtıyor. Her yıl Ramazan ayında farklı ülkelere yardım programları sürdüren TİKA, bu yıl Karadağ’da dar gelirli ailelere gıda kolisi ve hijyen ürünleri temin ederek destek olmaya çalışıyor.

DAĞITIMLARINGTONU ŞEHİRLERDE YAPILDI

TİKA ve Karadağ İslam Birliği iş birliğiyle gerçekleştirilen dağıtımlar, Karadağ’ın Plav, Gusinye, Ulçin, Budva, Tivat, Kotor ve Hersek Novi gibi birçok kentine ve ayrıca Karadağ Mülteci Merkezi’ne de ulaştırıldı. TİKA, Ramazan ayındaki yardım faaliyetlerini bin aileye ulaştırmayı hedefliyor.