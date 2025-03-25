TİKA’dan KKTC’de Çocuklara Özel İftar

IFTAR PROGRAMI DÜZENLENDİ

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Lefkoşa Çocuk Yuvası’nda yaşayan çocuklar ve koruyucu aileler için özel bir iftar programı gerçekleştirdi. KKTC’de aile desteğinden yoksun veya ailesi olmayan çocuklar, devlet korumasına alınarak ilk olarak Lefkoşa Çocuk Yuvası’na yerleştiriliyor. Burada yapılan değerlendirmelerle, çocukların en uygun alternatif bakım modelleri belirleniyor ve korunmaları sağlanıyor.

DAYANIŞMA RUHUNU YAŞATMAK

Ramazan ayının dayanışma ruhunu yaşatmak, koruyucu aile sistemine dikkat çekmek ve koruyucu aileler arasında bir bağ oluşturmak amacıyla, devlet korumasındaki çocuklar ve aileleri, iftar yemeğinde bir araya geldi. Programa, KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Sadık Gardiyanoğlu, T.C. Lefkoşa Büyükelçiliği yetkilileri ve Sosyal Hizmetler Dairesi yetkilileri katıldı.

ÇOCUKLARA OYUNCAK DAĞITILDI

İftar programının sonunda, çocuklara çeşitli oyuncaklar dağıtıldı. Bu uygulama, çocukların mutluluklarını artırmak amacıyla gerçekleştirildi. Ramazan ayı boyunca devam eden etkinliklerle, çocukların sosyal ve duygusal ihtiyaçlarına yönelik destek sağlanması amaçlanıyor.