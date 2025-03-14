TİKA’dan Nepal’de Ramazan Yardımı

GIDA YARDIMI NEPAL’DE İHTİYAÇ SAHİPLERİNE ULAŞTI

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) tarafından Nepal’de Ramazan ayı süresince, ülkenin değişik bölgelerinde yaşayan 500 ihtiyaç sahibi aileye gıda yardımı yapıldı. Birleşmiş Milletler verilerine göre, Nepal, dünyanın en yoksul ülkelerinden biri olarak dikkat çekerken, TİKA tarafından hazırlanan gıda kolileri 7 farklı bölgede yer alan 500 aileye teslim edildi.

GIDA KOLİLERİ AİLELERİN TEMEL İHTİYAÇLARINI KARŞILIYOR

Her bir gıda kolisi, ihtiyaç sahiplerinin Ramazan ayı boyunca temel gıda ihtiyaçlarını karşılama amacıyla hazırlandı. Toplamda 500 aile, TİKA’nın düzenlediği Ramazan yardımlarından faydalandı. TİKA’nın bu Ramazan programı, halk tarafından büyük bir memnuniyetle karşılanırken, özellikle Katmandu’daki sığınmacı Rohingyalılar gibi farklı bölgelerdeki ihtiyaç sahipleri de unutulmadı.