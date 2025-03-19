TİKA’dan Pakistan’da Yetim Çocuklara İftar

DÜNYA YETİMLER GÜNÜ’NDE İFTAR ETKİNLİĞİ

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Dünya Yetimler Günü nedeniyle Pakistan’da yetim çocuklar için özel bir iftar programı gerçekleştirdi. İslamabad’da gerçekleştirilen etkinlikte, Pakistan Beytülmal ve Al Khidmat Vakfı korumasındaki 200 yetim çocuk yer aldı. Etkinlik kapsamında TİKA tarafından hazırlanan bayramlık giysi ve kırtasiye setlerini içeren hediye paketleri de çocuklara dağıtıldı.

İFTAR SOFRASINDA KARDESLİK VURGUSU

TİKA İslamabad Koordinatörü Saliha Tuna, Ramazan ayının yardımlaşma, paylaşım ve kardeşlik ayı olduğunu belirterek şu ifadeleri kullandı: “Bugün yalnızca bir iftar sofrasında buluşmadık; aynı zamanda sevgili çocuklarımıza ne kadar değerli ve özel olduklarını hissettirmek için buradayız. Sevgili çocuklar, sizler geleceğin bilim insanları, öğretmenleri, sanatçıları ve liderleri olacaksınız. Bilin ki Türkiye’de sizi düşünen, sizin başarınızı görmek isteyen bir dost halk var. Bizler, Türk halkının sizlere olan sevgi ve dostluğunun birer temsilcisi olarak buradayız.”

DESTEKLER VE İŞ BİRLİĞİ

Pakistan Beytülmal Genel Müdürü Shaheen Khalid Butt, TİKA’ya uzun vadeli iş birliği ve desteği için teşekkür etti. Etkinliğe, Pakistan Beytülmal yetkilileri ile Türkiye’deki Türk kurum ve kuruluşlarının temsilcileri ve Türk üniversite öğrencileri katıldı. TİKA, Ramazan ayı boyunca Pakistan’da toplam 3 bin gıda paketini ihtiyaç sahibi ailelere ulaştırmayı planlıyor.