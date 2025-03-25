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TİKA’dan Somali’deki Yetimlere Bayramlık Destek

TİKA’DAN SOMALİ’DEKİ YETİM ÇOCUKLARA DESTEK

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Ramazan programları aracılığıyla Somali’deki Kaaraan Yetimhanesinde kalan çocuklar için iftar sofrası kurdu ve bayramlık kıyafet desteği sağladı. TİKA, Ramazan ayının manevi atmosferini çocuklarla bir araya getirmeye devam ediyor.

İFTAR PROGRAMI VE BAYRAM KUTLAMASI

Bu bağlamda, Somali’deki iç savaş, terör ve kuraklık sebebiyle yetim kalmış olan 150 çocuk için bir iftar programı gerçekleştirildi. Yetimhanede kalan ve yaşları 5 ila 16 arasında değişen çocuklar, düzenlenen iftar yemeği ile Ramazan’ın birlik ve dayanışma ruhunu hissettiler. Program çerçevesinde, çocuklara bayram sevincini paylaşmak amacıyla her birine özel olarak bayramlık kıyafetler hediye edildi.

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