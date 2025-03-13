TİKA’dan Tayland’da İftar Programı Düzenlendi

TİKA’DAN BANGKOK’TA İFTAR ETKİNLİĞİ

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Tayland’ın başkenti Bangkok’taki Bang Uthit Camii’nde 200 kişilik bir iftar programı düzenledi. 2015 yılında TİKA tarafından restore edilerek girişine Sultan 2’nci Abdülhamid tarafından gönderilen Osmanlı Devlet Arması’nın asıldığı camide yapılan etkinlik, Türkiye ile Tayland arasındaki dostluk ilişkilerini güçlendiriyor.

ÖZEL DAVETLİLER KATILDI

İftara Türkiye Cumhuriyeti Bangkok Büyükelçisi Serap Ersoy, TİKA yetkilileri, Taylandlı Müslüman toplulukları, akademisyenler, iş insanları, diplomatlar ve çok sayıda misafir katıldı. Ayrıca, Tayland’ın önemli dini figürlerinden olan Şeyhülislam Aziz Pitakkumpol, etkinlikte yer alarak organizasyondan duyduğu memnuniyeti ifade etti.

DOSTLUĞUN ÖNEMİ VURGULANDI

Büyükelçi Ersoy, yaptığı konuşmada bu tür projelerin iki ülke arasındaki dostluğu pekiştirdiğine dikkat çekti. Ersoy, “Bu tür iş birlikleri kültürel ve tarihi bağlarımızın güçlenmesine katkı sağlıyor. Bu dostluk, her iki millet için de kıymetli bir nişanedir” dedi.