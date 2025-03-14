TİKA’dan Ukrayna’da Ramazan Yardımı

GIDA YARDIMI FAALİYETLERİ

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Ramazan ayı boyunca Ukrayna’da, Kırım, Tatar, Gagavuz ve Ahıska Türkleri gibi ihtiyaç sahibi ailelere gıda yardımı ulaştırdı. TİKA, Odesa ve Poltava Bölge İdareleri, Kırım Tatar Milli Meclisi, Kırım Müslümanları Dini İdaresi, Ukrayna Gagauzları Birliği ve Ukrayna Ahıska Türkleri Derneği ile iş birliği yaparak, Ukrayna’nın Kiev, Odesa ve Poltava bölgeleri başta olmak üzere toplam 12 bölgede bin 200 ihtiyaç sahibi aileye gıda paketi dağıttı.

DESTEKLEME ÇABALARI

Son zamanlarda yoğun hava saldırılarına maruz kalan Odesa ve doğu ile güney bölgelerinden pek çok yerinden edilme yaşayan kişilerin kabul edildiği Poltava’da, ihtiyaç sahibi aileler ile Kırım, Tatar, Gagavuz ve Ahıska Türklerine toplamda 20 ton gıda teslim edildi. Kırım Tatar Milli Meclisi Başkanı Refat Çubarov, bu konuda “Böyle bağlantılar bu günlerde daha da önemli. Ukrayna’daki insanlarımız, dindaşlarının desteğine ihtiyaç duyuyor. TİKA ve kardeş Türk milleti her yıl bu sıcak yardımları bizlere ulaştırıyor” şeklinde konuştu.

TÜRKİYE’NİN ROLÜ

Ukrayna Gagavuzları Birliği Başkanı Vasily Kelioğlu ise, “Türkiye Cumhuriyeti, Ukrayna’da yaşayan hiçbir Türk milletini unutmuyor. Savaş zamanında çok büyük zorluklarla karşılaşıyoruz ancak her zaman yanımızda olan Türkiye ve TİKA’ya minnettarız” dedi. Ukrayna Ahıska Türkleri Birliği Başkanı Şirin Halilov da TİKA’nın desteğinin önemine vurgu yaparak, “Savaş şartlarına rağmen TİKA her zaman yardımlarını sürdürüyor. İhtiyaç sahibi ailelere gıda desteği sağlayarak umut oluyorlar. Allah Türkiye Cumhuriyeti’nden ve TİKA’dan razı olsun” ifadelerini kullandı.

DAYANIŞMA VE GÜÇLENME

TİKA’nın Ukrayna’da gerçekleştirdiği bu insani yardım faaliyeti, Ramazan ayında ihtiyaç sahiplerine destek olmanın yanı sıra, Türkiye ile Ukrayna’daki soydaşlar arasındaki dayanışmayı da güçlendiriyor.