TİKA Eğitimi Destekledi Ve Gözlemlediler

EĞİTİM PROGRAMI GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Milli Eğitim Bakanlığı ve İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliğiyle, İstanbul’da ‘Bütünleşik Öğrenme ve Öğretme Modellerine Giriş Eğitimi’ düzenliyor. Bosna Hersek’in Saraybosna Kantonu Eğitim Bakanlığı’na bağlı okullarda görev yapan eğitimciler, beş gün süren bu eğitimde Türkiye’nin özel eğitim alanındaki yenilikçi uygulamalarına dair teorik ve pratik bilgiler ediniyor.

KATILIMCILAR YERİNDE GÖZLEMLER YAPIYOR

Görme engelli bireylerin kaliteli eğitime erişimini desteklemek ve STEM uygulamalarını yaygınlaştırmak amacıyla hayata geçirilen program vitrininde, Üsküdar’daki Türkan Sabancı Görme Engelliler Okulu’nu ziyaret eden katılımcılar, burada uygulanan bütünleşik öğretim modellerini gözlemleme fırsatını buluyor. Eğitime Bosna Hersek’ten görme engelliler eğitimi alanında çalışan beş uzman katılıyor.

EĞİTİMİN İÇERİĞİ ZENGİN

Bu eğitim programı, görme engellilere yönelik eğitimde kullanılan araç ve materyallerin tanıtımı, kapsayıcı eğitim uygulamaları, bireysel eğitim planlaması ve teknolojik destekler gibi çeşitli başlıkları kapsıyor. Katılımcılar ayrıca, Türkiye’deki özel eğitim politikaları ve bu alandaki öğretmen yetiştirme süreçleri hakkında da bilgi ediniyor. TİKA’nın sağlayacağı destekle gerçekleştirilen program, mesleki gelişimin ötesinde toplumun dezavantajlı bireylerine daha adil ve kapsayıcı eğitim politikalarını yaygınlaştırmayı amaçlıyor. Eğitim programı, Türkiye ile Bosna Hersek arasındaki eğitim alanındaki iş birliğini derinleştirirken engelli bireylerin kaliteli eğitime erişimini güçlendirmeyi ve öğretmenlerin mesleki kapasitelerini artırmayı hedefliyor.