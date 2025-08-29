TİKA, Endonezya’da Ödül Kazandı

ÖDÜLÜ ALAN TİKA VE BAŞARILARI

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Endonezya’da düzenlenen bir etkinlikte “Uluslararası En İyi Kurumsal Partner” ödülüne layık görüldü. TİKA, Endonezya Ulusal Zekat Kurumu (Baznas) tarafından gerçekleştirilen 2025 Baznas Ödülleri’nde bu ödülü elde etti. Cakarta’da yapılan 2025 Baznas Ulusal Koordinasyon Toplantısı sırasında ödül, Türkiye’nin Cakarta Büyükelçisi Talip Küçükcan’a sunuldu.

TİKA’NIN ETKİSİ VE PROJELERİ

Büyükelçi Küçükcan, ödül töreninde yaptığı konuşmada, TİKA’nın Endonezya’da ve diğer bölgelerde üstlendiği projelerin önemine vurgu yaptı ve şunları söyledi: “TİKA, yalnızca insani yardım politikamıza katkı sunmakla kalmıyor, eğitimden sağlığa, üretimden ekonomik kalkınmaya kadar desteklediği projelerle Endonezya’da Türkiye’ye duyulan olumlu bakışı güçlendiriyor ve Büyükelçiliğimizin etkisini artırıyor.” Bu ifadeler, TİKA’nın uluslararası düzeydeki rolünü ve sağladığı katkıları net bir şekilde ortaya koyuyor.

BAZNAS BAŞKANINDAN TEŞEKKÜR

Baznas Başkanı Prof. Dr. KH. Noor Achmad, ödül töreninde zekat gönüllülerinin ve uluslararası ortakların sağladığı katkıların önemine değinerek, “Tüm ortaklarımıza ve Endonezya genelindeki Baznas liderlerine en içten teşekkürlerimizi sunuyoruz. Bu çalışma, olağanüstü zekat faaliyetimizin hayati bir parçasıdır.” şeklinde konuştu. Bu açıklama, işbirliğinin ve dayanışmanın ne denli önemli olduğunu vurguluyor.