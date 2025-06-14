TİKA, Gabon’da Özel Gereksinimli Çocuklara Destekledi

TEKNİK EKİPMAN DESTEĞİ

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Gabon’un başkenti Librevil’de yer alan Ulusal Ndossi ve Akomgha Merkezi’ne teknik ekipman desteği sağladı. Bu merkez, özel gereksinimli çocuklara hizmet veriyor. TİKA’nın düzenlediği teslim törenine Türkiye’nin Librevil Büyükelçisi Can İncesu, TİKA Yaounde Koordinatörü Melih Çağatay Artunay, Ulusal Ndossi ve Akomgha Merkezi Müdürü Marielle Nzong ve çok sayıda davetli katıldı.

EĞİTİM DESTEĞİ GÜÇLENİYOR

Artunay, teslim töreninde yaptığı konuşmada, TİKA’nın merkeze özel eğitim materyalleri, bilişsel gelişim setleri, iletişim becerilerini destekleyen araçlar ve psikososyal terapi ekipmanları sağladığını ifade etti. Merkezin, ülkedeki 0-14 yaş arası otizmli ve down sendromlu çocuklara bakım, özel eğitim ve rehabilitasyon hizmeti sunan tek devlet kurumu olduğunu vurgulayarak, TİKA’nın desteği ile eğitim ve rehabilitasyon kapasitesinin önemli ölçüde güçlendirildiğini belirtti. Bu sayede daha fazla çocuğun, ihtiyaç duyduğu hizmetlere ulaşma imkanına sahip olduğunu söyledi.

HİZMET KAPASİTESİ ARTILIYOR

Artunay, “Merkezin fiziki altyapı ve donanım eksikliği nedeniyle hizmet kapasitesi sınırlı kalıyordu. Sağlanan destekle, merkezin özel eğitim olanakları artırıldı, çocuklara yönelik psikososyal destek mekanizmaları güçlendirildi.” şeklinde konuştu. Bu açıklamalar, merkezin sunduğu hizmetlerin kalitesinin ve erişilebilirliğinin yükseltilmesine yönelik önemli adımlar atıldığını göstermektedir.