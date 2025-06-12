TİKA, Halı Dokuma Bölümüne Destek Verdi

TEZGAH VE EKİPMAN DESTEĞİ

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Herat Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi’nde bulunan Halı Dokuma Bölümüne önemli bir tezgah ve ekipman desteği sağladı. TİKA’nın yaptığı yazılı açıklamaya göre, Herat Program Koordinatörlüğü aracılığıyla temin edilen bu ekipmanlar, öğrencilere modern bir altyapı ile uygulamalı eğitim fırsatı sunacak.

HALI DOKUMA BÖLÜMÜNÜN GELECEĞİ

Herat Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Dekanı Muhammed Tevfik Rahmani, medya kanallarına yaptığı açıklamada, Halı Dokuma Bölümü’nün iki yıl önce kurulduğunu ve artık gerekli kapasiteye ulaşmış olduğunu belirterek öğrencilere bu bölüme kayıt olmaları çağrısında bulundu. Rahmani, halıcılığın Herat’ta öğrenilmeye ve öğretilmeye oldukça uygun güçlü bir potansiyele sahip olduğunu ifade etti.

GEÇMİŞİ DERİN BİR SANAT

Güzel Sanatlar Fakültesi’nden Öğretim Üyesi Ahmed Şuayıb Selçuki, halı dokuma sanatının köklerinin yaklaşık 9 bin yıl öncesine kadar gittiğini ve Afganistan’da en eski ve gelir getiren el sanatları arasında yer aldığını aktardı. Selçuki, bu sanatın özellikle 20. yüzyıl başlarında Türkmen toplulukları tarafından geliştirildiğini, Buhara üzerinden Afganistan’a taşındığını ve zamanla ülkenin farklı bölgelerine yayıldığını söyledi.

DESTEK VE TEŞEKKÜR

Selçuki, günümüzde birçok Afgan ailesi için halı dokumacılığının önemli bir geçim kaynağı olmayı sürdürdüğünü belirterek, “Bu açıdan TİKA’nın halıcılık bölümümüze yaptığı destek hayati bir önem taşıyor. Çünkü öğrenciler geleneksel bir sanatı modern araç gereçlerle uygulamalı olarak öğrenebilecek, tasarımları üretip halı dokuyarak hem iş hayatına hazırlanacak hem de ülke ekonomisine katkı sağlayacaklar. Bundan dolayı Türkiye’ye ve TİKA’ya teşekkürlerimizi ve minnettarlığımızı paylaşıyoruz.” ifadelerini kullandı.

ÜÇ BÖLÜMLÜ FAKÜLTE

Herat Güzel Sanatlar Fakültesi bünyesinde toplam üç bölüm bulunmaktadır. Halı Dokuma Bölümü’nün gelecek eğitim öğretim yılında giriş sınavları ile öğrenci alımına devam etmesi bekleniyor. Fakülte yetkilileri, bu girişimin hem iç piyasaya hem de dış pazarlara açılma imkanı sunacağını ifade ediyor.