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TİKA İftarında Üç Ülke Buluştu

TİKA’NIN İFTAR PROGRAMI İLE DOSTLUĞU PEKİŞTİRİLİYOR

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), İslamabad’da düzenlediği iftar ile Türkiye, Pakistan ve Filistin’den 320 öğrenci ve davetliyi bir araya getirdi. Etkinliğe, Türkiye Cumhuriyeti Pakistan Büyükelçisi İrfan Neziroğlu, TİKA İslamabad Koordinatörü Saliha Tuna, üniversite rektörleri, öğrenciler ve TİKA’nın iş birliği yaptığı Al Khidmat Vakfı, İslamabad Basın Kulübü ile Türkiye Mezunları Derneği’nin temsilcileri katıldı.

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Programda bir konuşma yapan T.C. Pakistan Büyükelçisi Neziroğlu, Pakistan ve Filistin’in Türkiye’nin en yakın dostları arasında bulunduğunu vurguladı. Gazze’den gelen öğrencilere hitap eden Neziroğlu, Türkiye Büyükelçiliği’nin “2’nci evleri” olabileceğini ifade etti. Bunun yanı sıra, TİKA’nın son 15 yılda Pakistan’da gerçekleştirdiği yaklaşık 700 kalkınma iş birliği projesiyle, Pakistan’ın TİKA’nın en aktif partnerlerinden biri olduğunu belirtti.

TİKA İslamabad Koordinatörü Saliha Tuna, Türkiye, Pakistan ve Filistin arasındaki güçlü bağları vurguladı. Tuna, gençlerin bu ilişkilerin daha da derinleşmesinde kritik bir rol oynadığını dile getirdi. Gazze’den gelen öğrenci Fatima En-Najjar ise, TİKA’nın düzenlediği bu anlamlı iftar programı için teşekkür etti ve etkinliğe katılmanın kendileri için büyük bir onur olduğunu ifade etti. En-Najjar, Filistin halkının dualarda unutulmamasını isteyerek, Gazze’de devam eden soykırımın her geçen gün daha da kötüleştiğini belirtti.

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