TİKA, Kazakistan’da 120 Öğretmene Eğitim Verdi

120 ÖĞRETMENE EĞİTİM VERİLDİ

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Kazakistan’ın Kökşetau kentinde 120 öğretmene “Bütünleşik Öğrenme ve Öğretme (STEM)” eğitimi sağladı. TİKA’nın desteği ile Türkiye Cumhuriyeti Milli Eğitim Bakanlığı’nın işbirliğinde gerçekleştirilen eğitim programına, kentteki okullarda görevli 120 öğretmen katılım gösterdi. Eğitim sürecinde, Milli Eğitim Bakanlığı’ndan iki uzman, 6 gün boyunca öğretmenlere fen, teknoloji, mühendislik ve matematik konularında bilgi aktarırken Harezmi Eğitim Modeli (HEM) üzerine de eğitim verdi. Öğretmenler, disiplinler arası öğrenme senaryoları geliştirirken gerçek dünya problemlerine çözümler üreten STEM + Harezmi projelerini tasarlama fırsatını yakaladı.

PROGRAMIN AMACI VE SERTİFİKA TAKDİM TÖRENİ

Bu sürecin amacı, öğretmenlerin mesleki bilgi ve yetkinliklerini artırmak, modern öğretim yöntemlerini ders süreçlerine entegre etmek ve öğrencilerin 21. yüzyıl becerilerini kazanmalarına katkıda bulunmaktır. Eğitim programının sonunda, başarı ile tamamlayan katılımcılara sertifikaları bir törenle verildi. Sertifika takdim töreni, Bolaşak Sarayı’nda gerçekleştirildi. Törene Akmola Eyaleti Valiliği Eğitim Müdürlüğü Başkanı Aynagül Baltaşeva, Türkiye’nin Astana Büyükelçiliği Eğitim Müşaviri Ömer İnan ve TİKA Astana Koordinatörü Fuat Erdoğmuş ile birlikte eğitimden sorumlu yetkililer ve öğretmenler katıldı. Törende öğretmenler, eğitim süresince geliştirdikleri projeleri sundu.

EĞİTİMİN FAYDALARI ÜZERİNE YORUMLAR

Kökşetau’daki 8 numaralı genel eğitim okulunda bilgisayar öğretmeni olarak görev yapan Mahabbat Beysenbayeva, eğitim programının faydalı olduğunu dile getirirken, “Bu eğitim yaklaşımını ben kendi derslerimde uyguluyordum ancak fizik, matematik gibi diğer disiplinlerden meslektaşlarımla bir proje üzerinde çalışmak daha faydalı ve zevkli oldu.” sözlerini ifade etti. TİKA Astana Koordinatörü Fuat Erdoğmuş, STEM eğitimlerinin yalnızca akademik bilgi kazandırmadığını, aynı zamanda problem çözme, eleştirel düşünme, yaratıcılık ve takım çalışması gibi önemli 21. yüzyıl becerilerini geliştirdiğini belirtti.

TİKA’NIN DESTEKLERİ SÜRECEK

Erdoğmuş, “STEM temelli öğrenme, öğrencilerimizi yalnızca sınavlara değil, aynı zamanda gerçek hayata da hazırlayan, yenilikçi düşünceyi ve üretkenliği teşvik eden güçlü bir yaklaşımdır. Kazakistan’daki öğretmenlerimizin bu yöntemleri sınıflarına taşımaları, hem ülkemizle Kazakistan arasındaki dostane ilişkileri güçlendirecek hem de öğrencilerin geleceğe daha iyi bir şekilde hazırlanmasına katkıda bulunacak.” derken, TİKA’nın Kazakistan’daki eğitim projelerini desteklemeye devam ettiğinin altını çizdi. Ayrıca, “Astana’da daha yeni arşivcilik ve mesleki turizm Türkçesi eğitimlerini tamamladık. Ülkemizin kurumsal kapasitesini ve tecrübesini Kazakistan kamu kurumlarıyla paylaşmaya devam edeceğiz.” şeklinde bilgi verdi.