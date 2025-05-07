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TİKA, KKTC’de Kongreye Destek Verdi

KONFERANS DESTEĞİ

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde (KKTC) gerçekleşen 5. Uluslararası Oral Diagnoz ve Maksillofasiyal Radyoloji Derneği Kongresi’ne destek veriyor. İlk kez KKTC’de yapılan ve bu yıl beşinci kez gerçekleşen kongre, yalnızca bilimsel içeriğiyle dikkat çekmiyor. Aynı zamanda adadaki Türk toplumunun uluslararası düzeyde tanıtımı açısından da önemli bir platform sunuyor.

KATILIMCI SAYISI VE ETKİNLİKLER

Kongreye Türkiye’nin yanı sıra, ABD, Japonya, İsviçre, Danimarka, Romanya, Polonya ve Mısır’dan yaklaşık 200 bilim insanı ve uzman katılıyor. Etkinlikte, 75’i sözlü, 60’ı poster olmak üzere toplamda 135 bilimsel bildiri sunuluyor. Kongre süresince “Ultrasonografi Kursu”, “KIBT Raporlama Kursu” ve “Ağız Hastalıklarında Tanısal Değerlendirme Yöntemleri Kursu” gibi eğitim programları dahil pek çok oturum düzenleniyor. Ayrıca, radyoloji teknisyenlerine yönelik özel oturumlar da gerçekleştiriliyor.

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