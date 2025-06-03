TİKA, Kolombiya’da Eğitim Mobilyalarını Yeniledi

EĞİTİM ORTAMINI İYİLEŞTİREN PROJE

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Kolombiya’nın Buenaventura şehrindeki Atanasio Girardot Eğitim Kurumu’nda, 20 yılı aşkın süredir kullanılan sınıf mobilyalarını yenileyerek eğitim ortamını iyileştiriyor. Proje, Kolombiya Milli Eğitim Bakanlığı ve Kolombiya Devlet Başkanlığı Uluslararası İşbirliği Ajansı (APC) işbirliğiyle gerçekleştiriliyor ve okulun merkez kampüsüne öğrenci sıraları, öğretmen masaları, dolaplar ve yazı tahtaları gibi yeni okul mobilyaları temin ediliyor.

PROJEYE İLGİ GÖSTERENLER

Düzenlenen törene, Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Gloria Mercedes Carrasco, APC-Colombia İdari ve Mali İşler Daire Başkanı Yair Alexander Valderrama Parra, Buenaventura Eğitim Sekreteri Joaquin Orobio Bastidas ve Atanasio Girardot Eğitim Kurumu Müdürü Olga Maria Riascos katıldı. Törende konuşan Bakan Yardımcısı Carrasco, “TİKA’nın bölgelerimiz ve öğrencilerimiz için yürüttüğü bu destek çalışması sadece bir mobilya teslimi değil, aynı zamanda dayanışmanın, umudun ve kardeşliğin güçlü bir sembolüdür. Bu çaba hepimiz için büyük anlam taşıyor.” şeklinde ifadelerini kullandı.

KALKINMA İÇİN ÖNEMLİ BİR ADIM

Bastidas, bölgenin mevcut zorluklarına dikkat çekerek, “Bölgemizin en saygın eğitim kurumlarından biri olan bu okulda hayata geçirilen proje, ihtiyaçların sürdüğü Buenaventura’da uluslararası işbirliğinin somut ve olumlu sonuçlar doğurabileceğini açıkça ortaya koymaktadır. Bu anlamlı katkı için Türkiye Cumhuriyeti’ne ve TİKA’ya şükranlarımızı sunuyoruz.” dedi. Parra, projenin uluslararası dayanışmanın somut bir örneği olduğunu belirterek, “Bu proje, yalnızca bir eğitim çalışması olmanın ötesinde, ülkeler arasındaki kardeşliği yansıtan güçlü bir dayanışma örneğidir. Eğitim yoluyla hayatlara dokunan bu tür işbirlikleri, toplumlarımızda kalıcı ve somut dönüşümlere katkı sunmaktadır.” diye vurguladı.

BARIS VE SOSYAL UYUM HEDEFİ

Proje kapsamında, 550 öğrencinin eğitim gördüğü okulun tüm sınıfları ve öğretmen odaları modern, ergonomik ve sürdürülebilir mobilyalarla donatıldı. Bu çalışma, fiziksel iyileştirmenin yanı sıra, illegal faaliyetlerin, şiddetin ve terörün hala etkili olduğu Kolombiya’nın en kırılgan bölgelerinden Buenaventura’da, eğitim aracılığıyla barışa ve toplumsal dönüşüme destek sağlıyor. Proje, gençleri yasa dışı yapılardan uzaklaştırarak sosyal uyumu güçlendirmeyi ve toplumun geleceğine pozitif katkı sağlamayı hedefliyor.