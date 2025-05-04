TİKA, Kuzey Makedonya’da Tarımsal Destek Sağladı

KUZEY MAKEDONYA’DA TİKA’DAN SERA VE TARIMSAL MAKİNE DESTEĞİ

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Kuzey Makedonya’da sürdürülebilir tarımsal üretim projeleri çerçevesinde seracılık ekipmanları ve tarımsal makine desteği sağladı. TİKA, Kuzey Makedonya’daki 140 aile için seracılık malzemesi ile 1000 çiftçi için tarımsal makineleri Vasilevo’daki düzenlenen bir törenle teslim etti. Törene Türkiye’nin Üsküp Büyükelçisi Fatih Ulusoy, Vasilevo Belediye Başkanı Slave Andonov, Kuzey Makedonya’daki Türk milletvekilleri ve siyasiler, TİKA Başkan Yardımcısı Mahmut Çevik, Türkiye’den çeşitli kuruluşların temsilcileri ve yerel halk katıldı.

Büyükelçi Ulusoy, törende yaptığı konuşmada, bu destek sayesinde çiftçilerin iklime bağlı kalmaksızın yıl boyunca sebzecilik yapabilmelerinin hedeflendiğini belirtti. Ulusoy, “Türkiye olarak bağımsızlığından bugüne Kuzey Makedonya’nın yanında olduğumuz gibi aynı şekilde bu ülkedeki kardeşlerimizin de her zaman yanındayız. Aile ekonomisi ve dolayısıyla bölge ekonomisi ve kalkınmaya katkı sağlayacak bu proje için TİKA’ya bir kez daha teşekkür ediyor, siz çiftçilerimize verimli, bereketli hasatlar diliyorum.” diye ifade etti.

28 PROJEYLE 14 BİN İNSANA DOKUNMAK

Çevik, TİKA’nın tarım alanında Balkanlar’da toplam 215 proje gerçekleştirdiğini dile getirerek, Kuzey Makedonya’daki proje sayısının ise 28 olduğunu vurguladı. Bu projelerin kadın ve gençlerin istihdamı açısından önemli olduğunu hatırlatan Çevik, “TİKA’nın Kuzey Makedonya’da yaklaşık 20 yıldır faaliyet gösterdiğini düşünürsek, bu faaliyet imkanımız çerçevesinde diğer birçok projeyi hayata geçirdik. Yaklaşık 28 projeyle 14 bin insanın hayatına dokunduk.” dedi.

ÇİFTÇİLERE DOĞRUDAN YARDIM

Belediye Başkanı Andonov, belediyelerinin çok kültürlülüğü bir arada yaşama alanı olarak gördüğünü aktararak, “Bugün TİKA aracılığıyla, Kuzey Makedonya Cumhuriyeti Hükümeti’nin sübvansiyonlarıyla birlikte, belirli sayıda çiftçiye sürdürülebilir tarım ürünleri üretiminin geliştirilmesini hedefleyen doğrudan yardım sağlanacak ve TİKA’nın bu yardımı, çiftçilerin üretim sürecinde büyük katkı sağlayacak.” ifadelerini kullandı. Makedonya Türk Sivil Toplum Teşkilatları Birliği (MATÜSİTEB) Başkanı Tahsin İbrahim, projeyi sadece bir kalkınma hamlesi olarak görmemek gerektiğini söyleyerek, bunun aynı zamanda gönüllere dokunan bir bağlılık örneği olduğunu belirtti. Destekten yararlanan çiftçilerden Muharrem Hasip ve Helal Veyselovski, TİKA ve Türkiye’ye teşekkürlerini iletti.