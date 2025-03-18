TİKA, Malabo’da Yardım Paketleri Dağıttı

GIDA VE HİJYEN PAKETLERİNİN TESLİMİ

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Ekvator Ginesi’nin başkenti Malabo’da 300 ihtiyaç sahibi aileye gıda ve hijyen malzemelerinden oluşan paketler ulaştırdı. Bu program, Malabo Büyükelçiliği, Malabo Müslüman Topluluğu, Mount Zion Kilisesi, Malabo Ruh Sağlığı Hastanesi, Lampert Yetimhanesi ve 2NK Vakfı iş birliğiyle düzenlendi. Hazırlanan paketler, ihtiyaç sahibi ailelere başarıyla teslim edildi.

DAĞITIM TÖRENİNE KATILIM

Gıda paketlerinin dağıtım törenine Malabo Büyükelçisi Ahmet Ergin, TİKA Yaounde Koordinatörü Melih Çağatay Artunay, Müslüman ve Hristiyan toplum liderleri ile 2NK Vakfı yöneticileri katıldı. Tören sırasında konuşma yapan Büyükelçi Ergin, “Ramazan’ın sadece kutsal bir zaman dilimi değil, sofrayı paylaşmanın, yardımlaşmanın ve dayanışmanın en yoğun yaşandığı dönem” olduğunu belirtti.