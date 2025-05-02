TİKA, Mombasa’da Kadın Kooperatiflerine Destek Verdi

KADIN KOOPERATİFLERİNE TEKNİK DESTEK

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Kenya’nın Mombasa sahil vilayetinde kadınların liderliğinde sürdürülen küçük ölçekli üretim faaliyetlerine destek olmak için 6 kadın kooperatifine teknik ekipman sağladı. TİKA’nın başlattığı bu proje, Kenya Başbakanı ve Dışişleri Bakanı eşi Tessie Mudavadi’nin kurucusu olduğu Ushiriki Wema Vakfı ile iş birliği içinde hayata geçirildi. Proje çerçevesinde, kooperatiflere 6 adet soğuk sıkım Hindistan cevizi yağı üretim makinesi ve 2 adet filtreleme cihazı teslim edildi.

Teslim edilen makineler, Kenya’da geleneksel mutfaklarda kullanılan ve kozmetik sektöründe doğal bakım ürünü olarak tercih edilen Hindistan cevizi yağının daha hijyenik, verimli ve kaliteli bir şekilde üretilmesine olanak tanıyor. Filtreleme makineleri ise yağın raf ömrünü uzatarak pazarlanabilirliğini artırma hedefinde bulunuyor. Mombasa Shanzu Öğretmen Okulunda düzenlenen teslim töreninde konuşan Ushiriki Wema Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Mudavadi, “TİKA tarafından sağlanan bu destek, kadınların gelir artışında önemli bir fark oluşturacak” şeklinde açıklama yaptı. Üretilen Hindistan cevizi yağının Kenya Standartları Enstitüsü’ne kaydının yapıldığını ve kooperatiflerin tek bir marka altında üretim yapacağını bildirdi.

DAHA FAZLA İŞBİRLİĞİ TALEBİ

Mombasa Kadınlardan Sorumlu Milletvekili Zamzam Mohammed Chimba, TİKA ile önümüzdeki dönemde daha fazla iş birliği yapmak istediklerini belirterek Türkiye’ye teşekkür etti. Proje, yerel kadın üreticilerin gelir düzeylerini artırmayı, kadın istihdamını teşvik etmeyi ve bölgesel kalkınma sürecine katkı sağlamayı amaçlıyor.