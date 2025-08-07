TİKA’nın Cezayir’deki Eğitim Programı Tamamlandı

TİKA TARAFINDAN DÜZENLENEN EĞİTİM PROGRAMI TAMAMLANDI

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) ile Cezayir Kültür Bakanlığına bağlı Riyas Cezayir Kurumu arasında gerçekleştirilen hat ve ebru sanatı eğitim programı, sertifika töreniyle noktalandı. Cezayir’in tarihi yapılarından biri olan ve yakın zamanda restorasyonu bitirilen Hüseyin Dayı Sarayı’nda düzenlenen etkinlikte, 21 kişi hat sanatı eğitimi alırken, 85 kişi de ebru sanatı eğitimi aldı. Türkiye’den gelen hattat Erhan Bektaş ve ebru sanatçısı Nuran Öner’in eğitmenlik yaptığı 10 günlük program, Cezayirli sanatseverlerin yoğun katılımıyla gerçekleşti.

DEVLET YETKİLİLERİ VE SANATSEVERLER YER ALDI

Sertifika törenine Türkiye’nin Cezayir Büyükelçisi Muhammet Mücahit Küçükyılmaz, TİKA Cezayir Program Koordinatörü Gökçen Kalkan, Riyas Cezayir Kurumu Müdürü Bilal İrmuli ve Cezayir Kültür Bakanlığı yetkilileri katıldı. Ayrıca, güzel sanatlar fakültesi öğretim görevlileri, ebru ve hat eğitimi gören Cezayirli öğrenciler, sanatseverler ile çok sayıda vatandaş da burada bulundu. Sertifika töreninde konuşma yapan Büyükelçi Küçükyılmaz, “Türk ve Cezayir halkları uzun ve köklü bir ortak tarihe sahiptir. Şu anda bulunduğumuz mekan da bunun en önemli şahitlerinden biridir. Bu tarihi yapının restorasyonu tamamlandıktan sonra bu anlamlı etkinliğin düzenlenmesi çok manidardır.” dedi.

CULTURE & ART BAĞLANTISI

Küçükyılmaz, Cezayirli gençlerin ve sanatseverlerin katılım gösterdiği bu faaliyetin tarihi bir mekanda düzenlenmesi için gereken desteği sunan Kültür Bakanlığı yetkilileri ile programı organize eden TİKA ve Riyas Cezayir Kurumu yetkililerine de teşekkür etti. Riyas Cezayir Kurumu adına konuşan Samiya Kadrin ise TİKA’ya bu program için teşekkürlerini iletti. Program, serginin gezilmesi ve katılımcılara sertifikalarının verilmesiyle sona erdi.