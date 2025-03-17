TİKA, Somali’de Yetimhanede İftar Düzenledi

RAMAZAN PROGRAMI DÜZENLENDİ

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Ramazan süresince Somali’deki Mama Ugaaso Yetimhanesi’nde düzenlediği iftar programıyla 175 yetime bayramlık kıyafet dağıttı. Somali’de uzun yıllardır devam eden iç savaş, terör ve kuraklık sebebiyle pek çok çocuk sahipsiz kalıyor ve bakıma muhtaç durumda. Savaş ve çatışmalar altında hayat mücadelesi veren yetim çocuklar, Mama Ugaaso Yetimhanesi’nde barınarak umutlarını korumaya çalışıyor.

İFTAR VE BAYRAM SEVİNCİ PAYLAŞILDI

TİKA, Ramazan ayının dayanışma ve paylaşma ruhunu yaşatmak için yetimhanede iftar programı düzenliyor. 4 ila 17 yaşları arasında 130 erkek ve 45 kız çocuğun yaşam sürdüğü yetimhanede, programa katılan çocuklara iftar yemeği sunuluyor. Ayrıca, bayram sevincini yaşamaları amacıyla her bir çocuğa bayram kıyafetleri hediye ediliyor.