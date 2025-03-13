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TİKA Tayland’da Sel Mağdurlarına Yardım Ulaştırdı

GIDA YARDIMI ULAŞTI

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Tayland’ın Songkhla bölgesinde yaşanan sel felaketinden etkilenen 900 aileye gıda kolisi gönderdi. TİKA, bu yardımı Tayland’ın güneyinde meydana gelen sel felaketi sonucu zor durumda kalan aileler için gerçekleştirdi.

İHTİYAÇ SAHİPLERİNE YARDIM

Yardımlar, Tayland Merkezi İslam Komitesi (CICOT), yerel yönetimler ve Goodness Vakfı’nın iş birliği ile düzenlenen bir program aracılığıyla ulaştırıldı. Gıda ve hijyen ürünlerinden oluşan paketler, ihtiyaç sahiplerine teslim edildi. Dağıtım törenine CICOT Genel Sekreteri ve Milletvekili Surin Palarae, Songkhla Vilayeti Vali Yardımcısı Parinda Palarae, TİKA yetkilileri ve Goodness Vakfı yöneticileri katıldı.

DOSTANE İLİŞKİLERİ GÜÇLENDİRİYOR

TİKA’nın gerçekleştirdiği bu insani yardım çalışması, bölgedeki sel mağduru ailelere umut verdi ve iki ülke arasındaki dostane ilişkileri güçlendirdi.

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