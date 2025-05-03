TİKA Ve KazAID, Eğitim Programı Düzenledi

ÖĞRENCİLER KAZAKİSTAN’DA EĞİTİM ALDI

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) ile Kazakistan Uluslararası Kalkınma Ajansı (KazAID) arasında gerçekleştirilen işbirliği sayesinde Kırgızistan ve Tacikistan’dan gelen 10 öğrenci, Kazakistan’ın başkenti Astana’da teorik ve uygulamalı eğitim aldı. TİKA, Kazakistan’daki işbirliği ortaklarıyla gayretlerine devam ederek bölgesel sağlık kapasitesine katkı sunuyor.

SAĞLIK HİZMETİ SEMİNERLERİ DEVAM EDİYOR

2021 yılında TİKA ve KazAID arasında imzalanan işbirliği anlaşması çerçevesinde, geçen sene Kırgız ve Tacik doktorlar için “İbn-i Sina: Sağlık Hizmeti” Semineri düzenlendi. Bu yıl ise iki kurum, Kırgızistan ve Tacikistan’daki tıp fakültesi öğrencilerine yönelik “İbn-i Sina: Sağlık Akademik Programı”nı uygulamaya koydu. Astana Tıp Üniversitesi (AMU) ve Astana Kalkınma Merkezi (LLP) işbirliğiyle oluşturulan programda, Kırgızistan ve Tacikistan’dan 10 tıp öğrencisi, 24 günlük kapsamlı sağlık hizmeti eğitimine katıldı.

EĞİTİM SONRASI SERTİFİKA TÖRENİ

Eğitim süresince öğrenciler, modern tıbbın çeşitli alanlarında teorik ve uygulamalı bilgiler edindi. Eğitimin sonunda, katılımcılara sertifikaları bir törenle verildi. Sertifika dağıtım törenine TİKA Astana Koordinatörü Fuat Erdoğmuş, KazAID Başkanı Arken Arystanov, Astana Tıp Üniversitesi yetkilileri ve öğrenciler katıldı. Törende konuşma yapan TİKA Astana Koordinatörü Erdoğmuş, bu programın bölgesel sağlık işbirliğine katkı sağlayan önemli bir adım olduğunu belirtti. KazAID Başkanı Arystanov ise eğitimin sadece bilgi aktarımı olmadığını, aynı zamanda ülkeler arası dostluğu ve dayanışmayı pekiştiren bir unsur olduğunu ifade etti.