TİKA, Yetim Ailelere Destek Sağladı

ARANAN DESTEK: YETİM AİLELERİ

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), “Yetim Aileleri için Yeşeren Umutlar Projesi” çerçevesinde Arnavutluk’taki kırsal alanlarda yaşayan ihtiyaç sahibi 50 aileye zeytin fidanı ve kimyasal gübre desteği sunuyor. TİKA, Librazhd ve Berat bölgelerinde tarımla uğraşan yetim ailelere toplamda bin 750 adet zeytin fidanı ve 2,5 ton kimyasal gübre dağıtımı yapıyor.

DAĞITIM TÖRENİ NE İŞARET EDİYOR

Librazhd kentinde gerçekleştirilen dağıtım törenine Türkiye’nin Tiran Büyükelçisi Tayyar Kağan Atay, TİKA Tiran Program Koordinatörü Mustafa Ata, Geleceğin Alternatifi Vakfı (ALSAR) Başkanı Mehdi Gurra ve aileler katılıyor. Törende konuşan Büyükelçi Atay, “Dünyada yaşanan ekonomik zorluklara” dikkat çekerek, geçimini tarım ve çiftçilikle sürdüren aileleri desteklemek amacıyla projenin hayata geçirildiğini belirtiyor. Dağıtılan fidanların, ailelerin yaşam koşullarını iyileştirmesine katkı sunmasını temenni eden Atay, yapılan yardımların “Türk halkının Arnavut halkına kalpten gelen bir armağanı” olduğunu vurguluyor.

GELECEK İŞ BİRLİKLERİ

ALSAR Vakfı Başkanı Mehdi Gurra ise Türkiye’nin Arnavutluk’taki kurumlarına teşekkür ederek, “Her bir aileye 35 adet zeytin fidanı ve 50 kilogram kimyasal gübre sağlıyoruz. Bu proje, TİKA ve Türkiye Büyükelçiliği tarafından desteklenen ilk girişimimiz değil. İş birliğimizin artarak devam etmesini diliyoruz” diyor. TİKA, aynı proje kapsamındaki çalışmalarına mart ayında da devam etmiş olup, Tiran, Fier, Lushnje, Elbasan ve Divjaka şehirlerinde yaşayan 50 yetim ailesine mısır, fasulye ve yonca tohumu ile 200 kilogram gübreden oluşan tarım paketleri ile destek sağlamıştı.

AMACIMIZ DEZAVANTAJLI GRUPLARI DESTEKLEMEK

TİKA, Arnavutluk’un kırsal bölgelerinde yaşayan yaşlılar, engelliler ve yetim çocuklar gibi sosyo-ekonomik açıdan dezavantajlı grupların hayat şartlarını iyileştirmeyi amaçlayan tarımsal kalkınma projelerine devam etmeyi hedefliyor.