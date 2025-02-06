TikTok Akımı Nedeniyle Soruşturma Başlatıldı

Olayın Gelişimi

İzmir’in Seferihisar Belediyesi’nde çalışan 3’ü müdür 5 personel, 31 Ocak’ta TikTok’ta popüler hale gelen ‘kolonya yakma’ akımını, engelli kadrosunda memur olarak görev yapan ve ‘Efe’ lakabıyla bilinen Murat Sakarya üzerinde denedi. Kolonya şaka maksatlı olarak Sakarya’nın üzerine döküldü ve ardından ateşe verildi. Bu durum sonucunda Sakarya’nın yüzünde yanıklar meydana geldi. Tedavi için Seferihisar Necat Hepkon Devlet Hastanesi’ne kaldırılan Sakarya, tedavisinin tamamlanmasının ardından taburcu oldu.

Soruşturma Süreci

Seferihisar Cumhuriyet Başsavcılığı, olayla ilgili olarak bir soruşturma süreci başlattı. İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Seferihisar Belediyesi Halkla İlişkiler Müdürü Ö.A. ile bir diğer personeli gözaltına aldı. Olay yeri etrafında bulunan 3 personelin de ifadelerine başvuruldu. Belediye çalışanları, yaptıkları bu eylemin şaka amaçlı olduğunu ve TikTok’ta gördükleri akımı sevdikleri bir arkadaşları üzerinde denediklerini ifade etti. Ancak sonuçların bu şekilde olabileceğini düşünmediklerini belirterek, olaydan duydukları üzüntüyü dile getirdi.