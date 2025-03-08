TikTok Fenomeni Efecan Kültür Vefat Etti

EFECAN KÜLTÜR HAYATINI KAYBETTİ

24 yaşındaki TikTok fenomeni Efecan Kültür, yaşamına son verdi. Genç fenomen, aşırı kilo alımının neden olduğu sağlık sorunları yüzünden bir süredir hastanede tedavi ediliyordu. Efecan Kültür, “Mukbang akımı” olarak bilinen aşırı yemek yeme videoları ile TikTok’ta 156 bini aşkın takipçiye, Instagram’da ise 12 bin takipçiye ulaşmıştı.

ÖLÜMÜ DUYURULDU

Efecan’ın vefat haberini “ankaraabisi” olarak tanınan Instagram fenomeni Yasin Oyanık paylaştı. Türkiye’de sosyal medya üzerindeki 16 yaş sınırı tartışılırken, Instagram, YouTube ve TikTok’taki “Mukbang” akımı çocuklar ve gençler için ciddi bir tehlike oluşturuyor. 11 ile 25 yaş arasındaki gençler, sosyal medyada daha fazla “tık” ve “beğeni” almak amacıyla aşırı yemek tükettiği “Mukbang” videoları paylaşıyor.

SAĞLIĞI CİDDİ TEHLİKE ALTINDA

Aşırı yemek yeme videoları gençlerin sağlığını tehdit ediyor. Efecan Kültür, Güney Kore kökenli bu akımı benimseyen ve kameralar karşısında abartılı yemek tüketimiyle tanınan bir sosyal medya fenomeniydi. TikTok’taki içerikleriyle 156 bini aşkın takipçi kazanan Kültür, sık sık sosyal medya hesaplarından canlı yayınlar yaparak yemek yediği anları paylaşıyordu. Ancak fazla kilolarından dolayı yürüyemez hale gelen Kültür, sonunda sağlık sorunları sonucu hayata veda etti.