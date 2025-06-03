Tiktok Fenomeni Feci Şekilde Çakıldı

KAZA DETAYLARI VE TRAJİK OLAY

Sırbistan’ın Novi Sad şehrinden 19 yaşındaki sosyal medya fenomeni Tijana Radonjic, 28 Mayıs 2025 tarihinde Karadağ’ın popüler tatil bölgesi Budva’da trajik bir kaza sonucu yaşamını yitirdi. TikTok ve Instagram’da geniş bir takipçi kitlesine sahip olan Radonjic, deniz paraşütü aktivitesi sırasında yaklaşık 50 metre yükseklikten Adriyatik Denizi’ne düşerek hayatını kaybetti. Olay, Budva’nın Bečići sahilinde, Radonjic’in bir parasailing şirketinin tanıtım videosu çekimi için havalandığı sırada gerçekleşti. Görgü tanıkları, Radonjic’in uçuş esnasında güvenlik kemerini ve can yeleğini çıkarmaya çalıştığını bildirdi. Yerel medya outlet’i Republika, genç fenomenin “Beni indirin! Beni indirin!” ve “Yardım edin!” diye bağırdığını, panik içinde kemerlerini çözmeye çalıştığını aktardı. Kaza anı, çekim için kullanılan kameralar tarafından kaydedildi. Görüntülerde Radonjic’in kemerlerini çözdükten sonra koltuktan kayarak baş aşağı düştüğü görülüyor. Olay sonrası acil servis ekipleri hızla müdahale etti, fakat Radonjic’in denizden çıkarıldığında hayatını kaybettiği doğrulandı.

AİLENİN YANITLARI VE İDDİALAR

Bazı yerel kaynaklar, Radonjic’in viral bir sosyal medya videosu çekmek amacıyla kemerlerini bilerek açtığını öne sürdü. Ancak bu iddialar, Radonjic’in ailesi tarafından kesin bir dille reddedildi. Aileden biri sosyal medyada yaptığı paylaşımda, “Sen genç hayatını kurtarmak için cesurca mücadele ettin, ama ne yazık ki başaramadın” ifadelerini kullandı. Tijana’nın intihar etmiş olabileceği yönündeki spekülasyonlar da aile tarafından yalanlandı. Radonjic’in teyzesi, sosyal medyada duygusal bir veda mesajı yayımladı: “Bikinilerimizi seçiyor, kahve içeceğimiz yerleri planlıyor olmalıydık. Mezuniyetini kutlamalıydık, seni uğurlamamalıydık. Kahkahanı hâlâ duyuyorum.”

ŞİRKETTEN YAPILAN AÇIKLAMALAR

Parasailing aktivitesini düzenleyen Budva MK şirketinin sahibi Mirko Krdžić, olayla ilgili duyduğu üzüntüyü dile getirdi. Krdžić, “Hepimiz şoktayız. Tijana uçuş öncesi neşeliydi, korku belirtisi göstermedi. Eğitim aldı, ancak ardından bu trajedi yaşandı. Tüm ekipmanların teknik incelemesi yapılıyor, otopsi sonuçlarını bekliyoruz” diye konuştu. Ayrıca, Radonjic’in sahilde şirket temsilcisi tarafından ücretsiz bir uçuş teklif edilerek çekime dahil edildiğini doğruladı. Şirket, tanıtım videosunun yaz turizm sezonunda işlerini artırmayı amaçladığını belirtti.

SORUŞTURMA VE GÜVENLİK PROTOKOLLERİ

Karadağ’ın Kotor Temel Devlet Savcılığı, kazanın nedenini netleştirmek için kapsamlı bir soruşturma başlattı. Ekipmanların teknik durumu, güvenlik protokolleri ve Radonjic’in ruhsal durumu inceleniyor. Bu soruşturma, geçtiğimiz olayın benzerlerinin yaşanmaması için güvenlik standartlarının gözden geçirilmesini de gerektiriyor.