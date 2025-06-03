TikTok Fenomeni Feci Şekilde Hayatını Kaybetti

TRAGİK KAZA VE GENÇ FENOMENİN HAYATINI KAYBETMESİ

Sırbistan’ın Novi Sad şehrinden 19 yaşındaki sosyal medya fenomeni Tijana Radonjic, 28 Mayıs 2025 tarihinde Karadağ’ın ünlü tatil bölgesi Budva’da korkunç bir kaza geçirdi ve yaşamını yitirdi. TikTok ve Instagram’da büyük bir takipçi sayısına sahip olan Radonjic, parasailing aktivitesi sırasında yaklaşık 50 metre yükseklikten Adriyatik Denizi’ne düştü. Kaza, Budva’nın Bečići sahilinde, Radonjic’in bir parasailing şirketinin tanıtım videosu çekiminin yapıldığı esnada meydana geldi. Görgü tanıklarının ifadesine göre, Radonjic, uçuş sırasında güvenlik kemerini ve can yeleğini çıkarmaya çalıştı. Yerel medya kuruluşu Republika, genç fenomenin “Beni indirin! Beni indirin!” ve “Yardım edin!” şeklinde bağırdığını, bu süreçte panik içinde kemerlerini çözmeye çalıştığını bildirdi. Kazanın anı, çekim için kullanılan kameralar tarafından kaydedildi. Görüntülerde, Radonjic’in kemerlerini çözdükten sonra koltuktan kayarak baş aşağı düştüğü dikkat çekti. Olayın ardından acil servis ekipleri hızla müdahale etti, fakat Radonjic’in cansız bedeni denizden çıkarıldığında hayatını kaybettiği doğrulandı.

AİLESİNDEN KESİNLİKLE REDDEDİLEN İDDİALAR

Bazı yerel kaynaklar, Radonjic’in viral bir sosyal medya videosu çekmek amacıyla kemerlerini bilinçli olarak açtığını öne sürdü. Ancak bu iddia, Radonjic’in ailesi tarafından kesin bir şekilde yalanlandı. Aileden bir yakının sosyal medyada yaptığı paylaşımda, “Sen genç hayatını kurtarmak için cesurca mücadele ettin, ama ne yazık ki başaramadın” şeklinde ifadeler yer aldı. Ayrıca, Tijana’nın intihar etmiş olabileceği yönündeki spekülasyonlar da aile tarafından reddedildi.

Radonjic’in teyzesi, sosyal medyada duygusal bir veda mesajı paylaşarak, “Bikinilerimizi seçiyor, kahve içeceğimiz yerleri planlıyor olmalıydık. Mezuniyetini kutlamalıydık, seni uğurlamamalıydık. Kahkahanı hâlâ duyuyorum,” dedi.

PASALING ŞİRKETİNDEN GELEN AÇIKLAMALAR

Parasailing etkinliğini düzenleyen Budva MK şirketinin sahibi Mirko Krdžić, olayla ilgili duyduğu üzüntüyü dile getirdi. Krdžić, “Hepimiz şoktayız. Tijana uçuş öncesi neşeliydi, korku belirtisi göstermedi. Eğitim aldı, ancak ardından bu trajedi gerçekleşti. Tüm ekipmanların teknik incelemesi yapılıyor, otopsi sonuçlarını bekliyoruz,” şeklinde konuştu. Krdžić, Radonjic’in sahilde şirket temsilcisi aracılığıyla ücretsiz bir uçuş teklifi ile çekime dahil edildiğini de doğruladı. Şirket, tanıtım videosunun yaz turizm sezonunda işlerini artırmayı hedeflediğini ifade etti.

SORUŞTURMA VE GÜVENLİK PROTOKOLLERİ

Karadağ’ın Kotor Temel Devlet Savcılığı, kazanın nedenini tespit etmek amacıyla kapsamlı bir soruşturma başlattı. Bu soruşturma kapsamında ekipmanların teknik durumu, güvenlik protokolleri ve Radonjic’in ruhsal durumu inceleniyor.