TikTok Fenomeni Meltem Menteşeli Toprağa Verildi

OLAYIN GERÇEKLEŞTİĞİ YER

Aydın’ın Bozdoğan ilçesinde, TikTok fenomeni Meltem Menteşeli başından silahla vurulmuş halde, otomobilin yanında ölü bulundu. Olay, Madran Mahallesi Kale mevkisinde dün akşam saatlerinde gerçekleşti. Edinilen bilgilere göre, yol kenarında otomobilin yanında bir kadını kanlar içerisinde gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi.

SAĞLIK EKİPLERİ OLAY YERİNDE

Yapılan ihbar üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine ulaşan sağlık ekipleri, 4 çocuk annesi olan Meltem Menteşeli’nin (35) hayatını kaybettiğini tespit etti. Menteşeli’nin cansız bedeni, yapılan incelemenin ardından hastane morguna kaldırıldı.

GÖZALTILAR VE YAKALAMA ÇALIŞMALARI

Jandarma, olayla ilgili olarak 4 kişiyi gözaltına aldı. Ayrıca, firari bir kişinin yakalama çalışmalarının devam ettiği öğrenildi. Menteşeli’nin cenazesi, bugün ikindi namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından Karabağlar Mahallesi mezarlığında son yolculuğuna uğurlandı. Cenazeye Menteşeli’nin ailesi, yakınları ve mahalle sakinleri katıldı.