“TikTok Fenomeni Silahlı Saldırgan Oldu”

İKİ TİKTOK FENOMENİ ARASINDA SİLAHLI ÇATIŞMA

Ankara’da iki TikTok fenomeni sokak ortasında kavga etti. Olay sırasında taraflardan biri, diğerini silahla bacağından vurdu ve bu dramatik anlar TikTok’ta canlı yayınlandı. Olay, dün akşam saat 20.00 civarında Sincan’da gerçekleşti. Aralarında husumet olduğu belirtilen Çağlayan Yıldırım ve Cansum Şener isimli kadın fenomenler arasında bir tartışma çıktı.

YÜZ YÜZE GÖRÜŞMEK İSTEDİLER

Yaşanan tartışma sırasında yüz yüze görüşmek isteyen iki kadın, paylaştıkları konumda buluşarak karşı karşıya geldi. İkili arasında gerginlik artınca Cansum Şener, Çağlayan Yıldırım’ı tabancayla bacağından vurarak yaraladı. Yaralanan Yıldırım acı içerisinde bağırdı. İhbar üzerine olay yerine emniyet güçleri sevk edildi.

OLAY YERİNDEN KAÇTI

Cansum Şener, olay yerinde bulunan erkek arkadaşıyla birlikte hızlıca kaçmaya çalıştı. Bölgeye ulaşan ekipler, ilk müdahaleyi yaptıktan sonra yaralanan Çağlayan Yıldırım’ı ambulansla hastaneye kaldırdı. Tedavi altına alınan Yıldırım’ın hayati tehlikesinin olmadığı bildirildi.

CANLI YAYINDAN GÖRÜNTÜLER

Yaşanan olayla ilgili görüntüler sosyal medya üzerinden canlı yayınla paylaşıldı. Çağlayan Yıldırım’ın, kavgayı ve sonrasını sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaştığı anlaşıldı. İki fenomenin gün içerisinde bir uygulama üzerinden yazışmalarını da yine sosyal medyada paylaştıkları görüldü.

CANSUM ŞENER’İN SUÇ KAYITLARI ORTAYA ÇIKTI

Olay yerinden kaçan Cansum Şener ve erkek arkadaşı, Altındağ’da yakalanarak gözaltına alındı. Şener’in geçmişte 80 suç kaydı bulunduğu, olayda kullanılan ruhsatsız tabancanın da ekipler tarafından ele geçirildiği öğrenildi.