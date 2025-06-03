Tiktok Fenomeninin Talihsiz Kazası: Denize Düştü

TRAGİK KAZA: SOSYAL MEDYA FENOMENİ HAYATINI KAYBETTİ

Sırbistan’ın Novi Sad şehrinden 19 yaşındaki sosyal medya fenomeni Tijana Radonjic, 28 Mayıs 2025 tarihinde Karadağ’ın popüler tatil bölgesi Budva’da trajik bir olay sonucu yaşamını yitirdi. TikTok ve Instagram’da geniş bir takipçi kitlesine sahip olan Radonjic, parasailing (deniz paraşütü) aktivitesi sırasında yaklaşık 50 metre yükseklikten Adriyatik Denizi’ne düştü. Olay, Radonjic’in bir parasailing şirketinin tanıtım videosu çekimi için havalandığı Budva’nın Bečići sahilinde meydana geldi. Görgü tanıklarına göre, uçuştayken güvenlik kemerini ve can yeleğini çıkarmaya çalıştı. Yerel medya kuruluşu Republika, genç fenomenin “Beni indirin! Beni indirin!” ve “Yardım edin!” diye bağırdığını, bu sırada panik içinde kemerlerini çözmeye çalıştığını aktardı. Kaza anı, kullanılan kameralar tarafından kaydedildi. Görüntüler, Radonjic’in kemerlerini çıkardıktan sonra koltuktan kayarak baş aşağı düştüğünü gösteriyor. Olayın ardından acil servis ekipleri hızla müdahale etti, ancak Radonjic’in cansız bedeni denizden çıkarıldığında hayatını kaybettiği belirtildi.

AİLENİN TEPKİSİ: İDDİALARI REDDETTİ

Bazı yerel kaynaklar, Radonjic’in viral bir sosyal medya videosu çekmek amacıyla kemerlerini bilerek açtığını iddia etti. Ancak bu iddia, Radonjic’in ailesi tarafından kesin bir dille reddedildi. Aileye yakın biri sosyal medyada yaptığı paylaşımda, “Sen genç hayatını kurtarmak için cesurca mücadele ettin, ama ne yazık ki başaramadın” ifadelerine yer verdi. Aile ayrıca Tijana’nın intihar etmiş olabileceği yönündeki spekülasyonları da reddetti.

Radonjic’in teyzesi, sosyal medyada duygusal bir veda mesajı paylaştı: “Bikinilerimizi seçiyor, kahve içeceğimiz yerleri planlıyor olmalıydık. Mezuniyetini kutlamalıydık, seni uğurlamamalıydık. Kahkahanı hâlâ duyuyorum.”

ŞİRKETTEN AÇIKLAMA: ÜZÜNTÜ DUYULDU

Parasailing aktivitesini düzenleyen Budva MK şirketinin sahibi Mirko Krdžić, olayla ilgili derin üzüntüsünü dile getirdi. Krdžić, “Hepimiz şoktayız. Tijana uçuş öncesi neşeliydi, korku belirtisi göstermedi. Eğitim aldı, ancak ardından bu trajedi yaşandı. Tüm ekipmanların teknik incelemesi yapılıyor, otopsi sonuçlarını bekliyoruz” şeklinde konuştu. Krdžić ayrıca, Radonjic’in sahilde şirket temsilcisi tarafından ücretsiz bir uçuş teklifi alarak çekime dahil edildiğini doğruladı. Şirket, tanıtım videosuyla yaz turizm sezonunda işlerini artırmayı hedeflediklerini belirtti.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI: GÜVENLİK ÖNLEMLERİ İNCELENİYOR

Karadağ’ın Kotor Temel Devlet Savcılığı, kazanın nedenini belirlemek amacıyla kapsamlı bir soruşturma başlattı. Ekipmanların teknik durumu, güvenlik protokolleri ve Radonjic’in ruhsal durumu detaylı bir şekilde inceleniyor.