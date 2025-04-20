TikTok Fıstık Talebini Artırdı

SOSYAL MEDYADA GÜÇLÜ ETKİ

Sosyal medya platformu TikTok’ta ürün tanıtımları, kanıtlanmış bir şekilde ABD ve İran’ın kapsamlı tarım ekonomilerini etkiliyor. Kremalı fıstık dolgusuyla doldurulmuş bir çikolata barı, bu sosyal medya sitesinde paylaşılan videoların ardından büyük bir popülerlik kazandı. İlk kez 2023’ün sonunda yayınlanan “Dubai çikolatası” adı verilen bu ürün, şu ana kadar 120 milyonun üzerinde izlenme aldı.

FISTIK FİYATLARINDAKİ ARTIŞ

İngiliz gazetesi The Guardian’a göre, bu gelişmenin arkasında ABD veya İran’da yetiştirilen çiğ fıstık çekirdeklerinin uluslararası ölçekte bir kıtlığı yatıyor. Uzmanların tespitlerine göre, fıstığın yarım kilosunun fiyatı bir yıl içerisinde 7,65 dolardan 10,30 dolara yükseldi.

FISTIK KITLIĞININ NEDENLERİ

Dünyanın en büyük fıstık ihracatçısı olan ABD, geçen yılki zayıf hasat sebebiyle fıstık üretiminde zaten bir kıtlık yaşamaya başlamıştı. Kaliteden ödün vermeyen bu ürün, normalden daha az üretildiği için büyük ölçüde kabuklu satışa sunuluyordu. Fıstığın daha da azalmasına, çikolata barlarında kullanılan çekirdeklerin temeli, sebep oldu. Dubai çikolatası çılgınlığı ise sütlü çikolata, kadayıf ve fıstık kreması dolgusunun birleşimiyle yaratılan bir ürünle başlamış durumda.

TALİPTE ŞAŞIRTAN ARTIŞ

Bazı lüks İngiliz çikolata markalarının sahibi olan Prestat Group’un genel müdürü Charles Jandreau, Financial Times’a verdiği röportajda, çikolata barlarına olan talebin sektörü tamamen şaşırttığını belirtti. Bazı mağazaların, aynı anda satılan bu barların sayısını kısıtladığı ve kota uyguladığı bildirilmekte. Bu durum, TikTok kullanıcılarının etkisinin oldukça güçlü olabileceğini ya da çikolatanın çekiciliğinin gerçek olduğunu göstermekte.