TikTok Kurucusu Zhang, Çin’in En Zengini oldu

ZHANG YIMING İLK SIRADA YER ALDI

Hurun Araştırma Enstitüsü tarafından yayımlanan “Çin Zenginler Listesi”nde Zhang Yiming, 49,3 milyar dolarlık servetiyle liderliği ele geçirdi. 41 yaşındaki Zhang, 2012 yılında kurduğu çatı şirketi ByteDance bünyesindeki popüler uygulamalar sayesinde bu başarıyı elde etti ve listede ilk kez birinci sıraya yükseldi. ABD Kongresi, ByteDance’in Çin hükümetiyle olan bağlantıları nedeniyle TikTok’un devredilmesini, aksi takdirde yasaklanmasını öngörse de, şirketin global gelirleri son bir yılda yüzde 30 oranında artış gösterdi. 2021 yılında şirketin yönetimini devretmesine rağmen hala önemli bir hisseye sahip olan Zhang’ın kişisel serveti de geçtiğimiz yıl yüzde 43 yükseldi.

CONG SHANSHAN İKİNCİ SIRAYA GERİLEDİ

Son üç yıl boyunca listenin zirvesinde yer alan şişelenmiş doğal kaynak suyu şirketi Nongfu Spring’in kurucusu Cong Şanşan, 47,9 milyar dolarlık servetiyle ikinci sıraya geriledi. Oğlunun ABD vatandaşı olması ve rakip su şirketinin patronunun ölümünden kaynaklanan bazı anlaşmazlıklar sonucunda kamuoyunda suçlanan Cong’un su işletmesinin gelirleri önemli ölçüde etkilendi. 71 yaşındaki iş insanının serveti son bir yıl içerisinde yüzde 24 azalarak bu durumu yansıttı. Cong, 2020 yılında Alibaba’nın kurucusu Jack Ma’yı geçerek ilk kez listenin zirvesine yerleşmişti.

PONY MA HUITANG ÜÇÜNCÜ SIRADA YER ALDI

Çin’in önde gelen internet ve teknoloji şirketlerinden biri olan Tencent’in kurucusu ve patronu Pony Ma Huatıng, 44,4 milyar dolarlık servetiyle listede üçüncü sırada kendine yer buldu. 53 yaşındaki Ma’nın yönettiği WeChat uygulamasının kullanıcı sayısı 2023 yılının sonunda 1,3 milyarı aşacak şekilde büyüdü. Geçtiğimiz yıla göre Ma’nın serveti de yüzde 13 oranında artış gösterdi.

LISTEDE 26 YILDA 18 İSİM ZİRVEYE YÜKSELDİ

Zenginler listesindeki kişilerin servetleri 5 milyar yuanı (yaklaşık 700 milyon dolar) aşan 1094 kişi arasında yer alıyor. Bu yıl listede yer alan kişi sayısı geçen yıla göre yüzde 12 azalmış durumda. Listedekilerin toplam serveti 3 trilyon dolara ulaşırken, bu yıl servet miktarı ise yüzde 10 oranında düşüş gösterdi. Zhang Yiming, Hurun listesinin oluşturulduğu 26 yıl içerisinde Çin’de zirveye ulaşan 18. isim oldu. Hurun Enstitüsünün başkanı Rupert Hoogewerf, aynı dönemde ABD’de yalnızca 4 ismin bu unvana sahip olduğuna dikkat çekerek, bu durumun Çin ekonomisinin dinamik yapısına işaret ettiğini vurguladı. ABD’de 26 yıl içinde Bill Gates, Warren Buffett, Jeff Bezos ve Elon Musk gibi isimler “en zengin” unvanını almayı başardı.