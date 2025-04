TikTok Satın Alımında Amazon’dan Teklif!

TOPLANTI VE SATIŞ SÜRECİ

ABD Başkanı Donald Trump, bu hafta içinde uygulamanın geleceğini belirlemek amacıyla üst düzey yetkililerle bir araya gelecek. TikTok’un ABD’deki operasyonlarının satışı, ulusal güvenlik sebepleri dolayısıyla sıkı bir takvime tabi durumda. 5 Nisan’a kadar bir anlaşma sağlanamazsa, platformun 170 milyon Amerikalı kullanıcısı olan hizmeti ABD’de yasaklanma riskiyle karşı karşıya kalıyor.

AMAZON VE RAKİPLERİN TEKLİFLERİ

The New York Times’ın haberine göre Amazon, TikTok’un tamamını kapsayan bir teklif sunmuş durumda. Ancak bu satın alma yarışında yegane aday değil. Financial Times, ABD’li girişim sermayesi şirketi Andreessen Horowitz’in, Oracle önderliğindeki bir grup Amerikaylı yatırımcıyla birlikte TikTok’a yatırım yapma konusunda müzakereler yürütmekte olduğunu bildiriyor. Yasal başvuru süresinin sona ermesine kısa bir zaman kala bu teklif, güçlü seçeneklerden biri olarak öne çıkıyor. Geçtiğimiz hafta özel sermaye firması Blackstone, ByteDance’ın mevcut Çinli olmayan hissedarları olan Susquehanna International Group ve General Atlantic ile iş birliği yaparak TikTok’un ABD operasyonlarına yeni sermaye sağlamayı düşündüğünü açıkladı. Bu girişimler, TikTok’un ABD’deki geleceğini belirleyecek kritik bir dönüm noktasına işaret ediyor.

ÇİN’E YÖNELİK GİMÜŞ VERGİLERİ

Başkan Trump, geçen hafta yaptığı açıklamada, ByteDance’ın TikTok’u satması durumunda Çin’e uygulanan gümrük vergilerini hafifletebileceğini belirtti. Bu durum, satış sürecinde Çin hükümetinin onayını almak için stratejik bir adım olarak değerlendiriliyor.

SÜREÇ NEREYE GİDİYOR?

TikTok’un ABD operasyonlarının satışı ya da yasaklanması, teknoloji ve diplomasi alanında büyük bir ilgiyle izleniyor. Amazon’un son dakika teklifi, Oracle-Blackstone konsorsiyumu ve diğer potansiyel alıcıların çalışmaları, 5 Nisan’daki kritik tarihe yaklaşırken rekabeti artırıyor. Trump’ın bu hafta yapacağı toplantılar, sürecin yönünü belirleyecek çok önemli bir adım olacak.