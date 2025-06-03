TikTok’ta Videoları İzleyenler Dikkat!

ARAŞTIRMADA YER ALAN VERİLER

TikTok üzerinde #mentalhealthtips (ruh sağlığı tavsiyeleri) etiketi altında paylaşılan en çok izlenen 100 videodan 52’sinin en az bir miktar yanıltıcı veya yanlış bilgi içerdiği ortaya çıktı. Bu videolar anksiyete, depresyon, bipolar bozukluk, travma ve nöroçeşitlilik gibi çeşitli ruh sağlığı konularını ele alıyor. Psikolog Amber Johnston, “TikTok, evrensel ve gizli bazı çözümler varmış gibi göstererek insanlara bu yöntemler işe yaramadığında kendilerini daha kötü, hatta başarısız hissettirebiliyor” sözleriyle travma üzerine paylaşılan içerikleri değerlendirdi.

YANILTICI İÇERİKLERİN KATEGORİLERİ

Uzmanlar, bu videolardaki yanlış bilgileri dört ana tema altında topladı. İlk olarak, normal duyguların hastalık gibi sunulması dikkat çekiyor. Yorgunluk ya da değişim karşısında hissedilen kaygılar, belirli ruhsal rahatsızlıkların net işaretiymiş gibi gösteriliyor. İkinci tema, terapi diline yanlış anlam yüklenmesi. Ruhsal sorunların hatalı tanımlanması ya da “istismar” gibi kavramların uygun olmayan bağlamlarda kullanılması da yaygın bir sorun. Bilinçsiz tedavi önerileri ve yanlış iddialar üçüncü bir kategori oluşturuyor. Burada, travmanın bir saat içinde iyileşebileceği ya da belirli gıdaların depresyona neden olabileceğine dair bilimsel dayanağı olmayan içerikler var. Bu tür videoların en yaygın olanlar arasında olduğu belirtiliyor.

SOSYAL MEDYA VE TEKNOLOJİ ŞİRKETLERİ ÜZERİNE ELEŞTİRİLER

Sosyal medyada yanlış bilgi yayılımı ciddi bir sorun haline gelirken, teknoloji şirketlerinin bu konudaki adımlarının yetersizliği eleştiriliyor. Meta, geçtiğimiz nisan ayında ABD’deki doğruluk kontrolü programını sonlandırmış ve bunun yerine kitle kaynaklı yorum sistemine geçiş yapmıştı. TikTok ise, yıllardır sorunlu içerikleri kaldırdığını savunuyor. Şirket yaptığı açıklamada, platformun insanların ruh sağlığı deneyimlerini paylaşabilecekleri bir alan sunduğunu belirtti ve “Bu çalışma, insanların kendi hikayelerini paylaşmasını engelleyen bir yaklaşımı yansıtıyor ve özgür ifadeye karşı çıkıyor” ifadesiyle araştırmayı eleştirdi. Ayrıca, TikTok’un Dünya Sağlık Örgütü (WHO) ile Ulusal Sağlık Servisi (NHS) ile iş birliği yaptığı ve “zararlı yanlış bilgilerin yüzde 98’ini kullanıcılar şikayet etmeden önce kaldırdığını” ifade etti.